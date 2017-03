Erstes Kita-Großprojekt bald fertig

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Inzwischen haben die Bauarbeiter nur noch im vorderen Teil der Kita Koboldland, direkt an der Straßenfront, das Sagen. Zum Ende der Osterferien muss alles fertig sein - dann ziehen die Container zur nächsten Kita-Großbaustelle in Erkner um.

Wenn Architekt Armin Fundheller durch den in den 1980er-Jahren errichteten Flachbau an der Langen Straße geht, macht er schnell auf Dinge aufmerksam, die einem nicht sachkundigen Begleiter wahrscheinlich nie auffallen würden. Wesentliche Dreh- und Angelpunkte des Bauprogramms sind die heutigen, sehr viel strengeren Vorschriften zu Fluchtwegen und Brandschutz. Deshalb gibt es im Obergeschoss, anders als früher, keine "gefangenen" Räume mehr, also solche, die ausschließlich durch einen anderen Raum zu erreichen sind. Was Otto Normal-Kitabesucher auch nicht sieht: Spanplatten sind Metallständerwerken mit Gipskarton-Platten gewichen - die können nämlich nicht brennen. Vier Treppenhäuser gibt es jetzt, so dass für jeden Raum "eine optimale Fluchtsituation" geschaffen worden ist, sagt Fundheller. Das gilt auch im Erdgeschoss, wo ein Aufenthaltsraum fürs Personal eine extra Außentür zur Langen Straße bekommt.

Natürlich gibt es aber auch Veränderungen, die unmittelbar ins Auge fallen. Sie sind vor allem im hinteren Gebäudeteil zu sehen, der jetzt auch zweigeschossig ist. Die Aufstockung hat Fundheller in Leichtbauweise konzipiert, "damit die Gründung das auch verträgt" - eine Statikfrage. Dort stehen den bis zu 360 Hortkindern, die in der Einrichtung betreut werden sollen, Räume für Sport, Forschen, Basteln, Lesen und Theater zur Verfügung, und zwar jeweils zwei. Der Theaterraum bekommt ein kleines Podest, die kleinen Schauspieler haben auch einen Nebenraum, um sich umzuziehen. "Die Kinder haben das schon sehr gut angenommen", sagt Rosemarie Werner, die Leiterin der Einrichtung. Von außen, sagt Fundheller schmunzelnd, würden alle Besucher jetzt denken, das Gebäude habe schon immer so ausgesehen.

In den Osterferien soll der Umzug aus den Containern in den neuen Gebäudeteil erfolgen. Das hat mehrere Folgen. Zunächst ist die Fläche an der verlängerten Smolkastraße frei. Sie war für das Aufstellen der Container erst aufgeschüttet worden, so dass zusätzliche Freifläche für den Hortbetrieb entsteht, die vorher nicht da war. Sie wird auch noch gestaltet, wie alle Außenbereiche, auch die zur Straße hin.

Zweite Folge: Die Container werden nicht aus Erkner abtransportiert, sondern Anfang Mai an den Hohenbinder Weg umgesetzt, an die Kita Knirpsenhausen. Dort machen die Stadt und ihr Architekt das gleiche Projekt noch einmal: Erweiterung eines DDR-Baus durch Aufstockung im hinteren Teil. Freilich gibt es Unterschiede. "Koboldland" ist ein Hort - die Kinder sind älter und nur nachmittags da, im Haus am Hohenbinder Weg sind die Kinder bis sechs Jahre alt und den ganzen Tag über da. Auch hat das Gelände einen anderen Zuschnitt, deshalb werden die Container anders zusammengestellt. Durch die Übernahme des Projekts "spart die Stadt allein 160 000 Euro Planungskosten", sagt Fundheller.

Um den Bauablauf ist ihm nach den Erfahrungen in der Langen Straße nicht bange. "Jeder Bauarbeiter und jeder Besucher meldet sich in der Kita an, dann klappt das."

Das Umbau-Projekt in der Langen Straße hat, wenn Ende April alles abgenommen ist, in 21 Monaten 3,3 Millionen Euro gekostet, sagt Kämmerin Margit Schindelasch. Mit Blick auf die Fläche, die mit diesem Geld geschaffen worden ist, zeigt sich Fundheller überzeugt: "So billig können Sie heute nicht mehr bauen."