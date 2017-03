Weniger Anmeldungen für Jugendweihe

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Tradition der Jugendweihe lebt weiter. Allerdings sind die Zahlen der Teilnehmer in diesem Jahr in Eisenhüttenstadt deutlich geringer als in vorangegangenen Jahren.

Nach Angaben des Kreisverbandes der Arbeiterwohlfahrt (AWO) wurden 2017 insgesamt 165 Jugendliche durch die jeweiligen Sorgeberechtigten zur Jugendweihe angemeldet. "In den vergangenen fünf Jahren lagen die Teilnehmerzahlen noch zwischen 200 bis 260", sagt Sophia Löwenberg, die Verantwortliche für die Planung und Durchführung von Jugendweihen bei der AWO.

Den Rückgang der Jugendweihelinge erklärt man sich bei der Arbeiterwohlfahrt mit dem demografischen Wandel in der Stadt und der Tatsache, dass es mit dem Albert-Schweitzer-Gymnasium und der Gesamtschule 3 mit gymnasialer Oberstufe nur noch zwei weiterführende Schulen gibt. Zwar seien auch jedes Jahr Schüler der Pestalozzischule und der Förderschule "Otto Buchwitz" dabei. Diese würden jedoch nur einen geringen Anteil der Jugendlichen ausmachen. Nach Angaben von Sophia Löwenberg gibt es beispielsweise im Gymnasium in diesem Jahr nur drei statt vier achte Klassen. Und in der Gesamtschule hätten die Klassenstärken abgenommen. Hinzu komme aber auch, dass die Entscheidung zur Jugendweihe freiwillig ist. Und es gebe immer wieder auch Eltern, die sich dagegen entscheiden würden. Manchmal sei das auch eine finanzielle Frage. Und mögliche Zuschüsse, die es vom Jobcenter für die Jugendweihe geben würde, würden daran nichts ändern.

In diesem Jahr gibt es im Friedrich-Wolf-Theater drei Festveranstaltungen für die Jugendweihelinge der Eisenhüttenstädter Schulen. Die Schüler des Gymasiums erhalten ihre Urkunden am 6. Mai, die der Gesamtschule und der anderen Schulen in zwei Veranstaltungen am 13. Mai.

Die Vorbereitungen zu den Jugendweihen beginnen laut AWO bereits im September des Vorjahres. Gemeinsam mit den Elternsprechern werden diese dann organisiert. Die Arbeiterwohlfahrt ist seit dem Jahr 1993 für die Vorbereitung und Durchführungder Jugendweihen verantwortlich. Zuvor wurde das alles über die Schulen geregelt.