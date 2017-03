Saftempfang im Jugendklubhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Neuhardenberg (MOZ) Die Geburtstunde für den Kinderring Neuhardenberg schlug am 7. März vor 27 Jahren. Ihr Jubiläum feierten die Mitarbeiter, Mitglieder, Förderer und Kinder des Vereins ein paar Tage später, am Sonnabend. Vereinsvorsitzende Mandy Diede sah das so: "In der Familie feiern wir auch immer erst am Wochenende - vorher haben die Leute ja kaum Zeit, um zusammenzukommen."

Auf gute Vereinsarbeit: Mitglieder Förderer und Freunde des Kinderrings feierten am Sonnabend Geburtstag. © Cornelia Mikat

Auf der Geburtstagsparty erinnerte sich Mandy Diede an zahlreiche Höhepunkte der Vereinsarbeit. Immer setzten sich die Vereinsmitglieder mit viel Herzblut für eine interessante, abwechslungsreiche Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche in der Region ein. Das war angesichts wechselnder Unterstützungsbedingungen jedoch nicht immer leicht. Immer wieder mussten der Verein bei Verantwortungsträgern in Ämtern und Gemeinden für ihr Anliegen werben. Dabei stießen sie, neben großzügiger Unterstützung, auch manchmal auf Unverständnis oder auf - der Armut der Ostbrandenburger Gemeinden geschuldete - Sparzwänge.

Aktuell betreuen 28 Mitarbeiter in neun Jugendklubs, dem Golzower Hort und der Jugendherberge Münchehofe regelmäßig Kinder und Jugendliche. Mandy Diede ist froh, dass seit dem vergangenen Jahr drei jüngere Neumitglieder die Stammmitgliedschaft mit frischem Tatendrang ergänzen. Im Mai will der Verein bei einer Vollversammlung über neue Herausforderungen und Aufgaben für die inhaltliche Gestaltung seiner Jugendarbeit beraten. Für den Sommer planen die Kinderringmitarbeiter traditionell ein großes Kinderferienlager. Im Herbst soll zudem im Kulturhaus Alt Zeschdorf der beliebte "Kinderring-Oscar" verliehen werden.Dafür sind schon heute alle Jugendklubs aufgefordert, eigene Beiträge zu entwickeln. Thematisch soll jede an dem Wettbewerb beteiligte Gruppe die Besonderheiten ihres Ortes vorstellen.

Zum Geburtstag des Vereins fand im Jugendklubhaus in Neuhardenberg ein "Saftempfang" mit Kaffee und Kuchen statt. Für die jüngsten Gäste gab es einen Wissensparkour und eine physikalische Experimentierstube unter dem Motto "Feuer, Wasser, Erde, Luft".