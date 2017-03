Sonderpokal fÃ¼r "Madagascar"-AuffÃ¼hrung

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Auch nach Aschermittwoch hieß es für das Männerballet des Neuenhagener Carneval Clubs (NCC) noch einmal schwitzen. Denn die 20- bis 58-jährigen Männer mussten sich auf das Männerballetturnier in Brandenburg an der Havel vorbereiten. Bei diesem hochrangigen Wettbewerb, der am vergangenen Sonnabend stattfand, belegten die Neuenhagener den 5. Platz. Somit konnten sie nach den positiven Ergebnissen der weiblichen Tanzgruppen des NCC bei der Landesmeisterschaft mit einer guten Platzierung nachlegen und setzten der erfolgreichen Karnevalssession des Clubs die Krone auf.