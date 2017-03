Italienische Krimi-Show fragt: "Wo ist die Leiche?"

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde/Rom (MOZ) Vier Wochen, nachdem die Ehefrau des in Eberswalde (Barnim) geborenen Daniel B. letztmalig an Bord des Kreuzfahrtschiffes MSC "Magnifica" gesehen worden ist, fehlt von Xing Lei Li weiter jede Spur. Eine italienische Krimi-Show stellte jetzt in einem Video nach, wie die Chinesin getötet, in einen Koffer gezwängt und über Bord geworfen worden sein könnte.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558999/

Luigi Conti hält von der Theorie, die in der TV-Sendung "Chi L'Ha Visto" aufgegriffen und verfilmt wurde, gar nichts. "Wenn dies ein Mord ist, wo ist dann die Leiche?", kommentiert der Anwalt des 45-jährigen Daniel B. die Aufnahmen. Sie zeigen, wie eine Frau mit der Statur von Xing Lei Li ohne Probleme in einem Koffer verstaut wird. Ein Koffer, wie ihn die Familie von Daniel B. bei der Abreise am 9. Februar mit an Bord des Schiffes gebracht hat, der aber als einziges Gepäckstück bei der Ankunft elf Tage später nahe Rom nicht mehr aufzufinden war - wie auch Xing Lei Li.

Italienische Ermittler halten es deshalb für möglich, dass Daniel B. seine Ehefrau getötet, in der Doppelkabine auf Deck 11 des Schiffes in den Koffer gesteckt und diesen samt Inhalt im Schutze der Dunkelheit und beim Lärm der Schiffsmotoren unbehelligt über Bord geworfen hat. "Es gibt keine Zeugen für diese Theorie", sagt Daniel B.s Anwalt gegenüber irischen Medien.

Der gebürtige Eberswalder lebte mit seiner Frau und den beiden vier und sechs Jahre alten Kindern in Dublin und wollte nach Ende der Kreuzfahrt von Rom aus ohne seine Ehefrau wieder dorthin fliegen, als ihn die Polizei am Flughafen festnahm. Der Schiffsbesatzung war kurz zuvor aufgefallen, dass Xing Lei Li zwar mit ihrer Bordkarte eingecheckt hatte, nach einem Landausflug in Genua das Schiff aber nie wieder auf legalem Weg verlassen hatte und an Bord auch nicht zu finden war.

Der Eberswalder, der seit drei Wochen im römischen Untersuchungsgefängnis einsitzt, beteuert seine Unschuld und vermutet, dass die 38-Jährige das Schiff im griechischen Hafen Katakolon verlassen hat, weil sie der Reise überdrüssig war. Möglicherweise auch der Streitereien zwischen ihr und dem Deutschen etwa beim Landgang in Genua, von denen Zeugen der Polizei berichtet hatten. Bis heute ist die Chinesin weder in Dublin noch in ihrer chinesischen Heimat wieder aufgetaucht.

Zuletzt lebend gesehen hatte sie ein Mitarbeiter des Bordrestaurants am Abend des 10. Februar, als das Schiff auf dem Weg von Genua nach Valetta war. Von da ab speist Daniel B. stets allein mit seinen Kindern, meldet Xing Lei li aber nicht als vermisst. "Meine Frau ist ganz besonders und hat eine starke Persönlichkeit", versucht der Eberswalder ihr Verschwinden zu erklären. Sein Anwalt Luigi Conti bemüht sich derweil, seinen Mandanten auf Kaution aus dem Gefängnis zu holen. Hat er Erfolg, wartet Daniel B. mit Fußfesseln in einem Appartement auf einen möglichen Prozess.

Video der nachgestellten Szene auf sundayworld.com