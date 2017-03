MOZ blickt auf 50 Jahre Konzerthalle

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit einem Sonderkonzert der Chöre der Singakademie wird am Sonnabend, 15 Uhr, das 50-jährige Bestehen der Konzerthalle "Carl Philipp Emanuel Bach" gefeiert. Am 11. März 1967 hatte in der ehemaligen Franziskaner-Klosterkirche das erste Konzert stattgefunden - zu den 2. Frankfurter Festtagen der Musik.