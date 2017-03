Die jungen Alten sind gefragt

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Es gibt keine Zahlen, aber es gilt als sicher: In Beeskow gibt es viele Menschen, die in ihrer Freizeit für andere da sind und einen Beitrag zum guten Miteinander leisten. Im Frauenladen gab es eine Diskussion dazu.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559001/

"Man muss es wollen und nicht warten bis man angesprochen wird", sagte die 64-jährige Angelika Miethe. Und wer bereits im Arbeitsleben aktiv gewesen sei, der höre danach nicht auf, sich zu engagieren. Leider gebe es noch oft die Auffassung: Wenn ich kein Geld dafür kriege, mache ich nichts. Eberhard Fischer, Mitglied im Seniorenbeirat, beklagte, dass die "jungen Alten" fehlten, die, die gerade in die Rente eingetreten seien. "Wenn ich sie anspreche, schalten sie auf Durchgang. Besonders Männer", so Fischer. Cornelia Ewert, Koordinatorin im neuen Pflegestützpunkt, die eine Gruppe von 16 Frauen und zwei Männern um sich schart, die sich um ältere Menschen kümmern, hat eine Erklärung für das Desinteresse: "Die meisten Rentner sind noch fit und möchten nach ihren langen Arbeitsjahren noch etwas erleben, reisen, ihren Hobbys nachgehen." Sie warnt aber auch: "Das kann sich auch schlagartig ändern, dann sind sie allein zu Hause." Manfred Hintz (65) betont, dass man respektieren müsse, dass Menschen unterschiedlich seien. Wir werden keine Quote von 99 Prozent erreichen. Ich finde, wir können zufrieden sein in Beeskow." Dem stimmt auch Bürgermeister Frank Steffen zu. Allerdings sei es schwer, Menschen zwischen 25 und 45 Jahren für ein Ehrenamt zu begeistern, da sie selbst mit der Familie und der eigenen Arbeit viel um die Ohren hätten. Anders sei es dagegen im sportlichen Bereich, wo sich auch viele Jüngere engagierten. Ein gutes Beispiel dafür ist der neu gegründete Verein "Leichtathletik in Beeskow". Anke Bahls, Vanessa Feilitz und Hartmut Pohle - alle berufstätig oder in der Ausbildung - trainierten am Montag die Bambinis. Die Vier- bis Sechsjährigen können zunächst schnuppern und sich vielleicht für ein regelmäßiges Training entscheiden.

Und wie läuft es in der Ehrenamtszentrale? 2015 bekam der Verein Bumerang den Zuschlag, eine Organisation im Hüfnerhaus aufzubauen. Ein Flyer, wohin sich Interessierte wenden können,wurde entwickelt. Ein gute Zusammenarbeit gebe es mit dem ambulanten Hospizdienst, die immer Ehrenamtliche benötigen um Menschen bei Trauerfällen zu begleiten, und auch zu beeskomm, der Gesellschaft, die psychisch Kranke betreut. Einen großen Aufschwung habe es Mitte des Jahres 2015 gegeben, als viele Helfer in der Flüchtlingsbetreuung benötigt wurden. Sie waren und sind tätig als Lesepaten, beim Deutschunterricht oder auch in der Verkehrserziehung. Das Angefangene will der Verein Bumerang nun ausbauen. "Wir waren bisher sehr konzentriert in der Flüchtlingshilfe tätig, wir wollen unsere Unterstützung auch auf andere Bereiche ausdehnen und können Ende März dazu mehr sagen", kündigt Christina Groß, 2. Vorsitzende des Vereins, an.

Der Bedarf an Unterstützung ist groß - ob im privaten Bereich oder in den Vereinen. "Wir sind für jede Hilfe dankbar", sagt zum Beispiel Korinna Kuschminder, Projektleiterin im Frauenladen, der chronisch unterbesetzt ist.

Bürgermeister Frank Steffen und die Stadtverordneten wissen, wie wichtig das Ehrenamt für ein funktionierendes Gemeinwesen in der Stadt ist. Regelmäßig werden engagierte Bürger mit Blumen, Dankschreiben und einem Gutschein ausgezeichnet. Immer ist die MOZ dabei, damit die Würdigung im Rathaus auch öffentlich bekannt gemacht wird. "Wir bitten darum, dass uns Vorschläge unterbreitet werden. Wir prüfen und legen fest, wer geehrt wird." Der Bürgermeister weiß auch, dass viele im Verborgenen einander helfen, dort die Straße harken oder mit der Nachbarin spazieren oder für sie einkaufen gehen.

Der Dank, den sie empfangen, entschädigt sie für alles: "Von unseren Kindern und auch von den Eltern kommt sehr viel zurück", sagt zum Beispiel Anke Bahls - eine von vielen Ehrenamtlichen in Beeskow.