Probe-Laparoskopie und Sonntagsvorlesung

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Das Krankenhaus Märkisch-Oderland beteiligt sich in den nächsten Tagen am bundesweiten Aktionsmonat gegen Darmkrebs. Am 18. März machen Ärzte und Pflegepersonal von 10 bis 14 Uhr im Handelscentrum wieder auf die Gefahren einer Darmkrebserkrankung aufmerksam. Sie stellen Diagnostikmethoden und Therapiemöglichkeiten vor. Interessierte können das Arbeiten an einem Laparoskopieturm ausprobieren oder sich einen Darm von innen ansehen. "Uns geht es vor allen um Aufklärung und Motivation zur Vorsorge, denn Darmkrebs ist noch immer eine der häufigsten Krebserkrankungen", sagt Dr. Georg Bauer, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559002/

Wer zur Darmspiegelung geht, hat große Chancen, Darmkrebs zu verhindern. Bei der Untersuchung können Polypen und Darmkrebs in einem sehr frühen Stadium erkannt werden. "Die Koloskopie ist eine sichere Methode und vor allem durch Spritzennarkose und CO2-Entfaltung des Darms kaum noch belastend", betont Dr. Christian Jenssen, Chefarzt der Klinik der Inneren Medizin.

Dr. Jenssen und Ernährungsberaterin Sabine Scharmin werden am 19. März, 10 Uhr, in der Krankenhaus-Cafeteria Strausberg eine Sonntagsvorlesung halten. Thema: "Gesundheit geht durch Magen und Darm - Welche Diäten nutzen, welche schaden?" Im Mittelpunkt steht die Bedeutung der Ernährung für Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und Gesunderhaltung. Dr. Jenssen geht darauf ein, wann Nahrungsergänzung durch Vitamine oder andere Substanzen sinnvoll ist, ob es Nahrungsmittel gibt, deren häufiger Genuss das Risiko von Krankheiten (insbesondere Krebs) erhöht, ob man mit Diäten oder Nahrungsmitteln der Entwicklung von Erkrankungen vorbeugen kann und was man bei der Ernährung bedenken muss, wenn man Medikamente einnimmt.

Darmkrebs ist bei Männern und Frauen eine der häufigsten Krebserkrankungen, aber in neun von zehn Fällen durch endoskopisches Abtragen der Vorstufen zu verhindern. 2010 wurde das Darmzentrum im Krankenhaus Märkisch-Oderland gegründet. Chirurgen und Internisten arbeiten in einem Netzwerk mit ambulant und stationär tätigen Fachärzten, Psychologen, Rehabilitationskliniken und Selbsthilfegruppen der Region zusammen. Jährlich werden mehr als 70 Patienten an Darmkrebs operiert. Wöchentlich finden an beiden Betriebsteilen des Krankenhauses Sprechstunden für Betroffene statt. Termine sind zu erfragen über die Sekretariate der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie.