Fisch-Spezialitäten von den Faröer-Inseln

Blick in offene Pfannen: Kapitän Birgir Enni beim Vorbereiten der verschiedenen Fischsorten und anderen Meereserzeugnisse in der Küche des Lindenberger Gasthauses Lutter. Die Zutaten hat der Kulinarik-Autodidakt von den Faröer-Inseln direkt beschafft.

Gedünstete Königskrabbe, Pferdemuscheln, Garnelen, kaltgeräucherter Lachs und gerösteter Seetang: Rund 60 Gäste haben Freitagabend in der Lindenberger Gaststätte Lutter einen besonderen kulinarischen Themenabend genossen: Angekündigt war der Spitzenkoch Birgir Enni aus Tórshavn (Faröer-Inseln). Eigentlich ist Enni Seemann. Die Kochkunst erlernte er autodidaktisch, indem er auf seinen Seereisen Köchen aller Kontinente über die Schultern und in die Töpfe blickte. Mit seiner nordischen Fischküche ist er in der ganzen Welt herumgekommen. Er bekochte den dänischen König, das monegassische Fürstenhaus und den russischen Präsidenten Putin. Auch im Fernsehen war Birgir Enni schon zu erleben. Nun stattete er Lindenberg einen Besuch ab.

Alle Meereserzeugnisse hatte der 68-Jährige aus seiner Heimat organisiert. Angeliefert wurden die frischen Zutaten von der Inselgruppe, die im Nordatlantik zwischen Norwegen, Island und Schottland liegt, mit einem Kühltransport, der Koch selbst reiste mit dem Flieger und mit dem Auto an.

Angefangen hatte alles, mit einer Reportage über die Faröer-Inseln und seine kulinarischen Geheimnisse, die der Lindenberger Bauunternehmer Jürgen Borchert mit seiner Frau Daniela im Fernsehen sah. In dem Film wurde auch der Kapitän Birgir Enni gezeigt, der an Bord des Segelschoners "Nordlýsid" (Nordlicht) aus kleinen und großen Meereserzeugnissen aller Art die köstlichsten Menüs zaubert. Als Nordland-Fans - das Paar bereist regelmäßig Länder im hohen Norden - fingen beide sofort Feuer. Das nächste Urlaubsziel sollten die Faröer-Inseln sein. Im Sommer vorigen Jahres war es soweit. Das Paar wählte Tórshavn, die Hauptstadt der Inselgruppe, als Anlaufpunkt. Im Hafen lag die Nordlýsid, die die Lindenberger von der TV-Reportage kannten. "Wir hatten vor, auf dem Schiff eine Grottentour zu buchen", erinnert sich Jürgen Borchert. Mit Kapitän Birgir Enni kam man schnell und herzlich in Kontakt. Die gemeinsamen Hobbys Angeln, Tauchen und Kochen boten eine solide Gesprächsgrundlage. "Wir erfuhren, dass er gelegentlich auch in Deutschland ist. Da fragten wir ihn, ober nicht auch einmal nach Lindenberg kommen wolle". Mit "Lindenberg" meinte Jürgen Borchert die Gaststätte Lutter, die von seiner Schwester Susanne Linke-Borchert geführt wird. "Birgir sagte sofort zu."

Die Gäste wurden nicht nur von den nach und nach hereingetragenen Fischspezialitäten verzaubert. Birgir Enni hatte auch Musiker aus den Faröern besorgt. Der Instrumentalist Teitur Lassen, mit dem der Koch befreundet ist, trat gemeinsam mit Sängerin und Schauspielerin Drifa Hansen auf. Die Musiker trugen unter anderem traditionelle Musik von den Faröer-Inseln vor. Dazu warf Birgir Enni Fotografien der Inselgruppe auf eine Leinwand.

Am Ende zeigten sich die Besucher begeistert. "Solche Muscheln habe ich noch nie gegessen!", freute sich Norbert Stock aus Bukow, der mit Lebensgefährtin Kerstin Lipski am Faröer-Themenabend teilnahm: "Eine schöne Idee, Hut ab!". Frank List aus Lindenberg war mit seinem Schwager Karsten Welke aus Buckow zum Essen gekommen. Beide sind Skandinavien-Fans, reisen seit mehreren Jahren regelmäßig in nordische Gefilde, wie Schweden oder Norwegen. Karsten Welke hat sich ganz auf Finnland eingeschossen, liebt besonders die maritime Küche des Landes. "Ich nehme gerne das, was das Meer hergibt." Der Fisch-Purist verwendet bei Fischsuppen das ganze Tier: "Kopf und Gräten machen doch erst den Geschmack aus!" Frank List holt in einer Menüpause vor der Türe frische Luft: "Die nordische Ruhe strahlt aus, man spürt es noch hier draußen." Zur Ruhe kam das Team um Gastgeberin Susanne Linke-Borchert erst spät am Abend. Das Lob der Gäste hatten sie zu diesem Zeitpunkt schon lange eingefahren.