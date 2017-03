Autodiebstahl hat abgenommen

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Entgegen dem Trend in anderen Grenzgemeinden entlang der Oder, ist die Zahl der Autodiebstähle in Eisenhüttenstadt im vergangenen Jahr gesunken. 45 Fahrzeuge wurden 2016 in der Stahlstadt entwendet. Das ist der niedrigste Wert seit sieben Jahren.

Wenn die polizeiliche Kriminalstatistik des Landes vorgestellt wird, dann wird der Grenzregion entlang der Oder auch immer eigenes Augenmerk geschenkt. Zwar, so kann für das vergangene Jahr festgestellt werden, ist die Zahl aller Straftaten zurückgegangen. Doch das gesonderte Interesse ist nach wie vor gerechtfertigt: Die Kriminalitätshäufigkeit - also die Anzahl der Straftaten pro 100 000 Einwohner - liegt mit 9287 deutlich über dem Landesdurchschnitt von 7479 Fällen.

Im Fokus liegt dabei vor allem auch der Autodiebstahl, zumal die Kleiststadt Frankfurt da eine Hochburg ist. Allerdings konnten diesbezüglich in den Jahren 2014 und 2015 deutliche Rückgänge verzeichnet werden. Im vergangenen Jahr allerdings wurden wieder mehr Autos gestohlen, insgesamt 164 und damit 35 mehr als 2015. Auch in Schwedt, Guben und Forst sind die Zahlen gestiegen. In Guben gab es sogar eine Verdoppelung der Fälle von 30 im Jahr 2015 auf 62 im vergangenen Jahr.

Nur Eisenhüttenstadt macht da eine Ausnahme. 45 Fahrzeuge wurden nach Angaben der Polizei 2016 entwendet, das sind 15 weniger als ein Jahr zuvor. Und das ist der niedrigste Wert der vergangenen sieben Jahre. Woran das liegt? Bei der Polizei hat man keine rechte Erklärung parat. Denkbar wäre, dass für die Diebe abschreckend ist, dass es keinen direkten Grenzübergang gibt.

Tatsächlich war im vergangenen Jahr in Frankfurt ein Autodieb geschnappt worden, der kurz zuvor in Eisenhüttenstadt ein Fahrzeug entwendet hatte. Hätte nicht der aufmerksame Eigentümer sofort die Polizei informiert, der Täter hätte es über die Grenze geschafft. Hätte es hingegen einen direkten Grenzübergang in Eisenhüttenstadt gegeben, wäre die schnelle Reaktion des Bestohlenen wohl umsonst gewesen.

Allerdings gab es auch schon die Beobachtung, dass sich das Geschehen nach Eisenhüttenstadt verlagert hat, wenn in anderen Gemeinden der Kontrolldruck gestiegen war. So war es 2013 und 2014 als mit 93 beziehungsweise 83 Pkw-Diebstählen in Eisenhüttenstadt der Höhepunkt erreicht wurde.

Trotzdem ist im Bereich der Polizeiinspektion Oder-Spree die Gefahr besonders hoch, dass ein Auto verschwindet. Lediglich im Inspektionsbereich Cottbus/Spree-Neiße wurden mit insgesamt 435 Fällen 52 mehr registriert als in der Nachbarinspektion.

Auffällig, zumindest in Eisenhüttenstadt ist, dass die Diebe ihre Vorlieben für Marken offensichtlich gewechselt haben. Waren früher besonders Modelle der Marken Volkswagen und Audi beliebt, sind es jetzt bevorzugt japanische Modelle - zum Beispiel der Marke Honda. Eine mögliche Erklärung dafür ist: Die Einzelteile eines japanischen Modells lassen sich, nachdem ein gestohlenes Fahrzeug in Einzelteile zerlegt wurde, besser verkaufen, da die individuelle Kennzeichnung somit nicht mehr gegeben ist.