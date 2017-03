Fünf Punkte auf einen Streich

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Nach einer langen Serie ohne Erfolge konnten die Volleyballerinnen der Red Cocks in zwei Siegen gegen den HSV Cottbus und den SV Mühlenberg Strausberg fünf Punkte mit nach Hause nehmen. Damit halten sie sich weiterhin auf dem 6. Platz in der Landesliga Süd.

In der ersten Begegnung trafen die Frankfurterinnen auf den Tabellenletzten aus Cottbus. Dieser fand nicht in Spiel, was den Red Cocks besser gelang. Die personelle Situation erlaubte ihnen eine Aufstellung mit mehr Angriffen über die Mitte als in den vorherigen Spielen. So ging der erste Satz mit 25:13 deutlich an die Red Cocks.

Auch im zweiten Satz bauten sie sich einen Vorsprung auf. Ein leichtes Tief in der Mitte des Satzes, das sich in der Annahme bemerkbar machte, verkürzte den 19:11-Vorsprung auf 19:17, bevor die Frankfurterinnen wegzogen und den Satz mit 25:18 für sich entschieden. Den dritten Satz dominierten die Volleyballerinnen aus Frankfurt wieder deutlich mit 3:0 (25:13, 25:18, 25:12). "Ein verdienter Sieg", so Trainer Alexander Seilz.

In der zweiten Partie setzte sich der Gastgeber aus Strausberg gegen den HSV mit 3:0 durch.

Im letztes Spiel trafen die Red Cocks auf den Tabellenvierten des SV Mühlenberg-Strausberg. Probleme in der Annahme und kaum abgeschlossene Angriffe brachten die Volleyballerinnen aus Frankfurt in einen Rückstand, den sie bis zum Ende des ersten Satzes nicht aufholen konnten. Zum Ende hin wurde es spannend, als die Red Cocks sich aus einem 19:24-Rückstand bis zum 24:24 herankämpften, bevor der Satz 24:26 an Mühlenberg-Strausberg ging.

Die ersten beiden Sätze dominierte der Gastgeber. Erst im dritten Satz wendeten die Frankfurter Volleyball-Damen das Blatt. Durch mehr Sicherheit in der Annahme konnten die Angriffe besser umgesetzt werden. Die immer besser werdende Stimmung und eine Aufschlagserie von Dana Klawon, die sieben Punkte in Folge holte, brachten die Red Cocks in Führung und zum Satzgewinn. Die teilweise sehr langen Ballwechsel im vierten Satz kamen den Frankfurterinnen zu Gute. Zwar bekamen sie nicht immer den Punkt, aber es zehrte an den Kräften der Gegnerinnen, deren Kondition nachließ. Die Fehler auf der gegnerischen Seite häuften sich. So zwangen die Red Cocks die Gegner in den Tiebreak.

Dort gelang den Strausbergerinnen bis zum Seitenwechsel kein einziger Punkt. Den gut herausgespielten Vorsprung von 8:0 wollten die Red Cocks bis zum Satzende halten, wo es noch einmal zu einem Krimi kam, als sich die Gastgeberinnen herankämpften. Aber sie mussten sich dann doch geschlagen geben und die Red Cocks feierten ihren zweiten Sieg an diesem Tag mit 3:2 (24:26, 14:25, 25:22, 25:22, 15:12).

Die letzten Spiele der Saison finden am 25. März gegen den 1. VC Wildau und VSB offensiv Eisenhüttenstadt statt.

Red Cocks: Daniela Lange, Christin Zühlke, Susanne Aschbrenner, Anna Zehle, Jeanette-Christine Bauer, Bonita Thomas, Dana Klawon