Brandenburger putzen den Winter weg

Potsdam (dpa) Nicht nur in Brandenburgs Dörfern wird zum Frühlingsbeginn wieder fleißig geputzt, auch in den Städten stehen zahlreiche freiwillige Arbeitseinsätze an. Das hilft nicht nur, das Ortsbild zu verschönern - die Organisatoren verfolgen auch andere Zwecke mit den Aktionen.

In zahlreichen märkischen Kommunen stehen in den kommenden Wochen wieder Frühjahrsputz-Aktionen an. Die Organisatoren verfolgen damit ganz verschiedene Ziele. "Was ich selbst gepflegt habe, beschmiere ich nicht", erklärt der Sprecher der Stadt Cottbus, Jan Gloßmann. Deswegen sei es sinnvoll, bereits Kinder und Jugendliche in die Gemeinschaftsaktionen einzubeziehen. Diese werden am 8. April von der Stadt und den Ortsbeiräten sowie von Bürgervereinen organisiert.

Bereits in den Tagen zuvor gibt es laut Gloßmann Aktionen an elf Kindereinrichtungen und sieben Schulen. Dabei sollten die Kinder bewusst ihr Umfeld wahrnehmen sowie die Kita- und Schulanlagen wertschätzen und selbst pflegen lernen, so der Sprecher.

Ähnliche Absichten verfolgt die Landeshauptstadt Potsdam. Dort sind mehrere Frühjahrsputz-Aktionen für März und April geplant. Einem Stadtsprecher zufolge ist das Ziel neben der unmittelbaren Verschönerung der Stadt auch die Identifikation mit den öffentlichen Bereichen, den Schulen und Kindergärten zu stärken.

Die Landeshauptstadt unterstützt laut dem Sprecher die Aktionen der Vereine, Initiativen, Bürger und Schulen mit Sachmitteln aber auch Geld. Fachberatung und Hilfe erhielten die Akteure zudem vom städtischen Abfallentsorger. Dieser statte alle Helfer kostenfrei mit Arbeitshandschuhen, Abfallgreifern und -säcken aus. "Im vergangenen Jahr konnten beim Frühjahrsputz 31 Container mit über 20 Tonnen Restabfall und 75 Kubikmeter Grünabfall gefüllt werden", informiert der Sprecher. Mehr als 800 Potsdamer seien am Einsatz beteiligt gewesen.

In der Uckermark werden die Prenzlauer wieder tatkräftig unterstützt vom ortsansässigen Fernmeldebataillon 610 bei ihrer Putzaktion am 24. März, wie eine Stadtsprecherin berichtet. "Es ist doch schön, gemeinsam Schmuddelecken zu beseitigen, bevor das große Frühlingserwachen beginnt", sagt sie. Die Hilfe der Einwohner erfolge unentgeltlich, zur Belohnung lade sie der Bürgermeister zu Kaffee und Kuchen ein.

Das soll es nach getaner Arbeit am 8. April auch wieder in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) geben. "Der Bürgermeister und viele Gemeindevertreter helfen vorher fleißig mit", sagt eine Gemeindesprecherin. Der Fokus liege auf Müllbeseitigung in Grünanlagen.

In Frankfurt (Oder) hatte die Stadt bis vor einigen Jahren auch regelmäßig einen Frühjahrsputz organisiert. "Die Resonanz der Bevölkerung wurde aber immer geringer", erklärt Stadtsprecher Martin Lebrenz. Deshalb seien zuletzt nur Einzelaktionen durch Akteure wie dem Quartiersmanagement in der Innenstadt sowie durch die kommunale Wohnungsbaugenossenschaft angestoßen worden. "Wir wollen die Gemeinschaftsaktion aber wiederbeleben", kündigt Lebrenz an. Aktuell befinde sich die Stadt in Gesprächen mit einzelnen Akteuren über einen möglichen Termin. "Das könnte dann der klassische Subbotnik wie zu DDR-Zeiten werden", meint der Sprecher.