Schöner Trend

Aber nicht nur zu Hause, auch auf öffentlichen Plätzen oder in Parks gibt es jetzt ordentlich zu tun. Für die Pflege von kommunalen Grünflächen fallen in den nächsten Wochen zig Arbeitsstunden an. Da kommt die Hilfe aus der Bevölkerung natürlich gerade recht. Insbesondere vor dem Hintergrund klammer Kassen freuen sich die Städte und Gemeinden darüber, dass der noch aus DDR-Zeiten bekannte Subbotnik in vielen Orten wieder Konjunktur hat.

Und das ist auch gut so. Denn einerseits werden die Kommunen durch die freiwilligen Arbeitseinsätze schöner, also lebenswerter. Und gleichzeitig stärken solche Aktionen auch den Gemeinschaftssinn, das wichtige Wir-Gefühl unter den Einwohnern. Mancherorts werden sogar schon Kinder mit einbezogen und dadurch ein Stück weit dazu erzogen, den öffentlichen Raum wertzuschätzen.