Polizeibericht Schwedt vom 13.03.2017

Groß Pinnow. In der Nacht vom Freitag zum Sonnabend fiel einer Polizeistreife ein Pkw-Chevrolet durch unsicheres Fahren auf. Eine Kontrolle ergab, dass der 49-jährige Fahrer nicht nüchtern war. Ein sofortiger Test zeigte einen Wert von 1,59 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutkontrolle durchgeführt. Am Sonnabendnachmittag fiel der Fahrer mit diesem Pkw erneut auf. Die Beamten leiteten nach der Kontrolle ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Sprayutensiliensichergestellt

Schwedt. Spraydosen, eine Atemschutzmaske und Handschuhe fanden Polizisten, als sie am Wochenende zwei verdächtige Personen kontrollierten. Um das Sprayen zu verhindern, wurden diese Gegenstände sichergestellt. Die Beamten fanden außerdem während der Kontrolle ein verdächtiges Päckchen bei einem der beiden und zogen auch dies ein. Weitere Ermittlungen ergaben, dass sich darin Betäubungsmittel befanden.

Baumarktzaunabgeschraubt

Prenzlau. An der Rückseite eines Baumarktes in Prenzlau stellten Mitarbeiter in der Vorwoche gelöste Zaunfelder fest. Unmittelbar dahinter lagern Baumaterialien. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige wegen versuchten Diebstahls auf.