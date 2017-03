Polizeibericht Eberswalde vom 13.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Schönwalde. Der Alkoholtest ergab 2,44 Promille. Den Polizeibeamten war die 56-Jährige aufgefallen, als sie mit ihrem Kleinwagen auf der Mühlenbecker Chaussee über den Bordstein in den Straßengraben fuhr, statt einzuparken. Die Streife ließ sie pusten, ordnete eine Blutentnahme im Krankenhaus an und stellte ihren Führerschein sicher.

Einbruchspuren Fehlanzeige

Schönow. Etwa 1200 Euro Schaden sind entstanden, als in der Nacht zum Sonntag ein Mercedes ausgeräumt wurde, der an der Bergstraße geparkt war. Der 38-jährige Halter des Autos zeigte den Verlust mehrerer persönlicher Gegenstände an. Wie die Täter in den Wagen gelangen konnten, ist unklar. Verwertbare Einbruchspuren waren nicht zu erkennen.

Sprengmittel zerstören Schild

Werneuchen. Vermutlich mit Sprengmitteln ist in der Nacht zum Sonnabend an der Ahornallee ein Verkehrsschild zerstört worden, das auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit Tempo 70 verwies. Die Anwohner hatten in der Nacht gegen 0.50 Uhr einen Knall gehört und am Morgen das beschädigte Schild gesehen. Die Schadenshöhe konnte noch nicht ermittelt werden.