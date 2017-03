Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 13.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1559016/

Drei Lkw sind am Freitagnachmittag auf der A 12 zwischen den Anschlussstellen Frankfurt-West und Frankfurt-Mitte ineinandergefahren. Aus ungeklärter Ursache fuhr ein Lkw auf einen stehenden Lkw auf, der wiederum auf seinen Vordermann geschoben wurde. Der Fahrer des hinteren Lkw wurde eingeklemmt und schwer verletzt, die beiden Kollegen blieben unversehrt. Richtung Frankfurt war die A12 für zwei Stunden gesperrt. Geschätzter Gesamtschaden: 100 000 Euro.

Raddiebe mussten ohne Beute fliehen

Offenbar gestört hat am Sonnabend gegen 18.20 Uhr ein Bürger zwei Täter an einem Autohaus An der Brauerei. Zwei Männer liefen weg, als sie ihn bemerkten. Die Täter hatten bereits die abmontierten Räder von vier Autos zum Abtransport bereitgelegt. Kurios: Die Felgen, auf denen die Wagen aufgebockt waren, stammten laut Polizeibericht von einem benachbarten Autohaus. Die Männer sind flüchtig.

Ladendiebinwurde aggressiv

Beim Versuch, mehrere Flaschen Alkohol zu stehlen, wurde eine 49-Jährige am Sonnabendvormittag vom Personal eines Verbrauchermarktes in der Markendorfer Straße festgehalten. Laut Polizeibericht begann die Frau, um sich zu schlagen und zu treten, verletzte aber niemanden. Die Polizei nahm sie in Gewahrsam und ließ sie pusten: 3,55 Promille.

Geblitzt wird heute in der Schubertstraße

Blitzer