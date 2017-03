Polizeibericht Oranienburg vom 13.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Flatow. Eine 70-jährige Niss-an-Fahrerin achtete Sonnabendmittag gegen13.30 Uhr in Flatow nicht auf den Verkehr, als sie von der Straße am Eichenhain nach rechts auf die Staffelder Straße abbog. Sie stieß mit einem Iveco mit Anhänger zusammen. Der Nissan wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Lkw blieb weiterhin fahrbereit. Es entstand ein Schaden von rund 5 000 Euro.

Unaufmerksam unterwegs

Birkenwerder. An der Anschlussstelle Birkenwerder zur A 10 gab es Sonnabend gegen 18 Uhr in Fahrtrichtung des Autobahndreiecks Pankow einen Unfall. Ein 30-jähriger VW-Fahrer kollidierte beim Einbiegen auf die Durchgangsfahrbahn mit dem VW eines 63-Jährigen. Wie die Polizei mitteilt, entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3 000 Euro.

Reifen geplatzt

Kremmen. Schon Freitagfrüh platzte auf der A 24 zwischen den Anschlussstellen Fehrbellin und Kremmen in Richtung Berlin der Reifen eines Lkw. Ein 25-Jähriger konnte nicht mehr ausweichen und fuhr mit seinem VW über diverse Reifenteile des Lasters.Es entstand ein Schaden von etwa 1 000 Euro.

Zeuge beobachtet Unfallflucht

Leegebruch. Kurz vor dem Kreisverkehr in der Leegebrucher Chaussee lenkte am Samstagabend eine 85-Jährige ihren Peugeot gegen ein Verkehrsschild. Statt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr sie einfach davon. Ein Zeuge informierte die Polizei. Sie leitete ein Verfahren wegen Unfallflucht ein.