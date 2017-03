Polizeibericht Gransee vom 13.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick. Zwei Gartenlauben am Klausdamm wurden am vergangenen Wochenende aufgebrochen. Vermutlich in der Nacht zu Sonnabend hebelten die Einbrecher die Türen auf. Aus einem Bungalow entwendeten sie diverse Werkzeuge, eine Waschmaschine, einen Kühlschrank und einen Herd – Schaden: 4 000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren. Die Kripo ermittelt.

FalscheFünfziger

Rheinsberg/Neuruppin. In den Tageseinnahmen einer Bäckerei und eines Getränkemarktes fanden sich am Freitag falsche Fünfziger. Das fiel auf, als Mitarbeiter das Geld am Abendin Neuruppin und Rheinsberg einzahlen wollten. Die Polizei stellte die Geldscheine sicher.