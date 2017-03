Woidke und Görke ziehen Halbzeitbilanz

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Knapp zweieinhalb Jahre nach der Landtagswahl wollen Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) und sein Vize Christian Görke (Linke) am Dienstag (14.15 Uhr) eine Zwischenbilanz der rot-roten Koalition ziehen. "Wir haben deutlich mehr Lehrer eingestellt und den Betreuungsschlüssel in den Kitas verbessert", sagte Regierungssprecher Florian Engels vorab. "Auch beim Investitionsprogramm in den Kommunen und in den Straßenbau sind wir deutlich vorangekommen." Auch die stark umstrittene Kreisgebietsreform werde ein Thema der Bilanz sein.