Bau des Dorfgemeinschaftshauses förderfähig

Perwenitz (MOZ) Nun also doch: Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Havelland fördert laut Angaben von Schönwaldes Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) den geplanten Bau eines Dorfgemeinschaftshauses inDas Gebäude soll an das Feuerwehrhaus angedockt werden. Das Vorhaben schlägt mit rund 130.000 Euro finanziell zu Buche. Förderfähig sind bis zu 75 Prozent von der Gesamtsumme, also maximal etwa 95.000 Euro. Auch die Feuerwache selbst soll auf Vordermann gebracht werden. Entsprechende Gelder werden aus einem anderen Fördertopf gezogen.