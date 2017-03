Islamistenszene in Brandenburg wird größer

artikel-ansicht/dg/0/

Derzeit geht die Behörde von insgesamt 80 Islamisten aus, die sich in Brandenburg aufhalten. Unter ihnen sei eine "niedrige zweistellige Zahl", die als sogenannte Gefährder eingestuft werden, sagte Ingo Decker, Sprecher des Innenministeriums. Ein Großteil dieser Personen stamme aus dem Kaukasus. "Seit Jahren beobachten wir eine Zunahme des islamistischen Extremismus im Land", so Decker. Die meisten seien über die polnische Grenze illegal eingereist.

Der Verfassungsschutz befürchtet, dass durch den militärischen Druck auf den Islamischen Staat (IS) mehr Syrien-Rückkehrer nach Brandenburg gelangen könnten. Schon jetzt habe die Terrororganisation hier Strukturen aufgebaut, sagte Referatsleiter Heiko Homburg im Interview mit dem rbb. Eine große Rolle sollen hierbei Mitglieder des "Kaukasischen Emirats" spielen, kampferprobte Tschetschenen, die an der Seite des IS im Irak und in Syrien gekämpft haben.

Schon 2013 hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz vor dem Zuzug gewaltbereiter Tschetschenen gewarnt, die sich in Deutschland weiter radikalisieren. Eine Aufklärung gestalte sich schwierig, da sich Tschetschenen in abgeschotteten Clan-Strukturen bewegten, lautete die Einschätzung von Behördenpräsident Hans-Georg Maaßen.

Der brandenburgische Verfassungsschutz hatte im Jahr 2014 noch 40 gewaltbereite Islamisten in Brandenburg registriert, 2015 waren es bereits 70. Vielfach sind diese über die polnische Grenze ins Land gekommen. Nach Angaben der Bundespolizei verläuft die Route der illegalen Einreise auch über die Autobahn A12. "Der Weg über die Ukraine und Polen hat sich nicht groß geändert, allerdings der Modus Operandi", sagt Sprecher Thorsten Peters. So würden mittlerweile Privatpersonen ganze Familien über die Grenze schleusen. Bei Ermittlungsverfahren gegen illegal eingereiste Tschetschenen stoße die Bundespolizei mitunter auf Hinweise, die an die Staatsschutzbehörden weitergeleitet werden, erklärt Peters. So würden auch Handys ausgewertet, um Schleuserstrukturen aufzuklären. Auf diesem Weg finden sich auch Daten, die eine Sicherheitsrelevanz haben.

Die Gewerkschaft der Polizei bezweifelt allerdings, dass Gefährder in Brandenburg lückenlos überwacht werden können. Für eine Zielperson brauche man rund 30 Beamte in wechselnden Schichten, sagt der Landesvorsitzende Andreas Schuster. "Diese Gefährder wechseln ständig ihren Aufenthaltsort." Das Personal in der Staatsschutzabteilung sei jedoch in den vergangenen Jahren halbiert worden.