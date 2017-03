Taubenzüchter mit Eifer und Herzblut

artikel-ansicht/dg/0/

Seit seinem zwölften Lebensjahr widmet sich Hans-Joachim Tietz der Taubenzucht. In all den Jahren hat er für seine Tiere so einige Ehrungen und Auszeichnungen erhalten. © MZV

Vierzig Paare hält der Züchter aus Niemegk noch in seinen Volieren und ist mit ihnen zu Ausstellungen durch ganz Deutschland unterwegs. Schon als Zwölfjähriger fand er Freude an den zierlichen Tauben und hielt sich verschiedene Rassen, darunter auch die Wiener Tümmler, die er bis heute mit Herzblut und viel Eifer zieht. Sehr erfolgreich ist Tietz mit seinen Tümmlern mit der "Kiebitz"-Zeichnung in schwarz, rot und gelb. Unter Kennern sticht diese weiße Zeichnung des Bauches bei den Wienern besonders heraus. Mit ihnen wurde er sogar schon Europa Champion, Brandenburg Champion und 2011 auch erstmals Deutscher Meister.

Im Niemegker Geflügelzuchtverein ist er stellvertretender Vorsitzender und leitete 20 Jahre lang Geflügelschauen. Als Anerkennung für seine herausragenden Leistungen in der Zucht und für seine langjährigen Mitgliedschaften sowohl im Orts- als auch im Sonderverein erhielt er vom VDT- dem Verband Deutscher Rasse-Taubenzüchter e.V. bereits die Goldene Ehrennadel. Seit etwa sieben Jahren bewohnen auch langschnäblige "Tümmler Bärtchen" den Stall im Innenhof des Pensionärs. Vielerorts wurden die Rassetierausstellungen auf denen der Züchter sonst seine Tiere zur Schau stellte, auf Grund der Vogelgrippe, verboten. Dabei erzählt mir Hans-Joachim besorgt "Tauben erkranken gar nicht an der Geflügelpest und sind daher auch von der Stallpflicht ausgeschlossen. Leider ist der Übertragungsweg des Virus noch nicht ganz geklärt, weshalb die Geflügelarten nicht in Ausstellungshallen miteinander in Kontakt kommen sollen". Im Herbst hofft er wieder mit einer guten Nachzucht auf Ausstellungen fahren zu können und sich mit seinen Züchterfreunden zu treffen. Fast alle seine Zuchtpaare brüten bereits, nur eine Täubin weigert sich noch. Im Vorbeigehen deutet der erfahrene Züchter auf sie und meint "das ist eine meiner ältesten und besten Täubinnen und ich habe geduldig versucht sie mit einem meiner schönsten Täuber zu verpaaren, doch sie hat ihn Tag und Nacht nur verprügelt. So etwas stures ist mir in all den Jahren noch nie unter gekommen", grinst er.

Zu der 65. VDT- Schau in Erfurt, mit insgesamt 26.000 Tieren, fuhr er zuletzt mit zwölf seiner Tümmler und kam erneut als Deutscher Meister Heim. Wenn in ein paar Wochen die ersten Küken schlüpfen steigt die Vorfreude wieder und Hans-Joachim Tietz wird gespannt beobachten wie sich seine Jungtiere entwickeln.