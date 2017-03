Qualitätssiegel für das Naturparkzentrum

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin/Fläming (MZV) Auf der Internationalen Tourismusbörse Berlin (ITB) wurden am Messestand Brandenburg insgesamt 28 Unternehmen und Institutionen mit dem Qualitätssiegel ServiceQualität Deutschland ausgezeichnet.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559027/

Die Zahl der zertifizierten Unternehmen in Brandenburg liegt damit aktuell bei 371. Davon haben 335 Betriebe das Siegel der Stufe I, 29 der Stufe II und 7 der Stufe III. Außerdem gibt es in Brandenburg acht QualitätsStädte. Die Verleihung auf der ITB fand zum 15. Mal statt und wurde von Wirtschaftsminister Albrecht Gerber sowie von Dr. Eckhard Fehse, Vorstandsmitglied des Landestourismusverbandes Brandenburg e.V. vorgenommen.

Mit dem "ServiceQ" werden Betriebe zertifiziert, die in ihrem Haus das Qualitätsmanagementsystem erfolgreich eingeführt haben. Es gibt drei aufeinander aufbauende Stufen des Systems. Das Qualitätssiegel ist jeweils drei Jahre gültig. Deutschlandweit können derzeit rund 3.200 Unternehmen das Q-Siegel der Stufen I bis III nachweisen. Im Vergleich der östlichen Bundesländer liegt das Land Brandenburg an der Spitze.

Die Kommunen Brandenburg an der Havel, Bad Saarow, Senftenberg, Lübben, Lübbenau, Burg (Spreewald), Schwielochsee und Bad Freienwalde gehören zu den insgesamt 21 QualitätsStädten beziehungsweise QualitätsGemeinschaften in Deutschland. Mit dem Titel "Q-Stadt" werden seit dem Jahr 2011 ganze Orte beziehungsweise Städte ausgezeichnet, die eine Mindestanzahl an Q-Betrieben erreicht haben, gemeinschaftliche Serviceversprechen definieren und diese auch umsetzen.

Projektträger der Qualitätsoffensive im Land Brandenburg ist die Tourismusakademie Brandenburg, die bei der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH angesiedelt ist. Die Idee zu einer landesweiten Qualitätsoffensive entstand bereits im Jahr 2002 - dem Gründungsjahr der Tourismusakademie.

Das Qualitätssiegel ServiceQualität Deutschland in Brandenburg wurde auf der Internationales Tourismus Börse wiederholt an das Naturparkzentrum Hoher Fläming vergeben. Das Naturparkzentrum in Raben darf damit weitere drei Jahre das Qualitätssiegel ServiceQualität Deutschland tragen! Naturpark-Mitarbeiterin Juliane Wittig nahm die Auszeichnung stellvertretend für das gesamte Team entgegen.