Auszeichnung für Flieger-Ass und Tennis-Ikone

Neuruppin (MZV) Auf dem achten Kreissporttag in Neuruppin nutzte der gastgebende Kreissportbund (KSB) in Anwesenheit zahlreicher Vereinsvertreter die Sportler-Bühne, um neben dem Sympathiegewinner 2016, Markus Fetter vom SV Union Neuruppin, zudem zwei Urgesteine aus Wittstock und Wusterhausen auszuzeichnen. Die Ehrennadel des KSB in Gold bekam Rolf Gerbendorf vom Fliegerklub Wittstock ans Revers geheftet. Die höchste Auszeichnung, die der Kreissportbund vergibt, erhielt Fritz Meyer vom Tennisclub Wusterhausen (TCW). Er nahm die Ehrenplakette in Empfang (RA berichtete).