Ministerium prüft Termin zu Landesstraße 214

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg (GZ) Der Sprecher des Infrastrukturministeriums in Potsdam, Steffen Streu, hat jetzt bestätigt, dass die marode Landesstraße (L) 214 ein besonderes Thema für die Ministeriumsspitze sei - wie der CDU-Kreistagsabgeordnete Olaf Bechert bereits vergangene Woche informierte. Bechert war mit Ministerin Kathrin Schneider (SPD) zum Thema L 214 in direktem Kontakt gewesen. Streu erklärte nun: "Inzwischen gab es erste Gespräche zwischen Landesbetrieb und dem Landkreis Oberhavel, bei denen eine mögliche Abstufung der L 214 Thema war." Zugleich räumte der Sprecher ein, dass bislang noch keine Entscheidung getroffen worden sei. Allerdings stellte Streu klar, dass ein weiterer Umgang mit den Straßen im Grünen Netz, zu dem auch die L 214 gehört, noch entschieden werden müsse - wenn die Ergebnisse einer Zustandserfassung aller Straßen im Grünen Netz ausgewertet wurde. Diese Bestandsaufnahme laufe zurzeit. "Wegen der begrenzt verfügbaren Haushaltsmittel ist es für die Straßen im Grünen Netz gegenwärtig nur möglich, die Sicherung der Befahrbarkeit im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht durch Unterhaltungsmaßnahmen zu gewährleisten", so Streu. Die L 214 gehört zum nachrangigen Netz der Landesstraßen, das vor einigen Jahren die Bezeichnung "Grünes Netz" erhielt.