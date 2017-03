artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA liegen seit über 25 Jahren im Konjunktivischen - im "könnte", im "sollte" und im "müsste". 1989 hatte Präsident George Bush eine neue Zusammenarbeit beider Länder angeboten. "Partners in Leadership" nannte er das. Seitdem hätte es viele Gelegenheiten dazu gegeben. Doch weder wollten die USA tatsächlich Macht abgeben, noch traute sich die Bundesrepublik, beherzt danach zu greifen. Beide Länder haben sich im Laufe des Vierteljahrhunderts nach der Wende an diesen Zustand gewöhnt und sich bequem darin eingerichtet.

Das ist nun vorbei. Unter dem neuen Präsidenten Donald Trump, den Kanzlerin Angela Merkel jetzt erstmals treffen wird, ändert sich die Lage drastisch. Nicht weil er eine Führungsrolle Deutschlands aktiv fördern, sondern weil er die seines Landes beschränken möchte. Seien es Militäreinsätze oder der Freihandel - Amerika soll sich weniger um den Rest der Welt kümmern. Anders als seine Vorgänger hat Trump auch kein Interesse am Erhalt der Europäischen Union, im Gegenteil. Setzt er diese Politik um, entsteht ein Machtvakuum. China und Russland stehen schon bereit, es auszufüllen. Keine beruhigende Aussicht.

Viel besser wäre es, die EU übernähme diesen Part. Doch dazu ist die von inneren Krisen geplagte Gemeinschaft derzeit nicht in der Lage, nicht jetzt und auch nicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Für das Wohl des Westens bleiben die USA unverzichtbar. Merkel verfügt damit nur über eine einzige Option. Sie muss sich nicht nur mit Trump arrangieren, sondern vielmehr ihr Bestes versuchen, sein Vertrauen zu gewinnen und sich dauerhaft Gehör zu verschaffen. Wie schwierig das wird, kann man sich lebhaft ausmalen.

Persönlich wie politisch - unterschiedlicher können Charaktere wohl gar nicht sein. Die großmäuligen Twitter-Rüpeleien des Präsidenten passen so gar nicht zum bedächtigen Regierungsstil der Kanzlerin. Und die Lebenswirklichkeit des ehemaligen Immobilien-Moguls definitiv nicht zur der einer bundesrepublikanischen Kanzlerin mit Wurzeln in der DDR. Doch gibt es Hoffnung. Merkel hat in der Vergangenheit durchaus schon mit schwierigen Gestalten zu tun gehabt: Putin, Erdogan, Berlusconi und diverse griechische Staatschefs. Das gibt Hoffnung, dass sie auch den Egomanen Trump zu nehmen und zu lenken weiß. Ob daraus eine verlässliche Partnerschaft entsteht, wer weiß: Es könnte, es sollte, es müsste.