artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) stellt sich 2018 nicht zur Wiederwahl und geht stattdessen in den Ruhestand. "Ich halte es für den richtigen Zeitpunkt, diese persönliche Entscheidung jetzt bekanntzugeben", wurde Jakobs (63) am Montagabend in einer Mitteilung der Stadt Potsdam zitiert. Jakobs ist seit November 2002 Oberbürgermeister. 2010 wurde er für weitere acht Jahre wiedergewählt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559033/

In den vergangenen Monaten seien wichtige Personal- und Weichenstellungen getroffen worden, zudem entwickele sich die Landeshauptstadt hervorragend, hieß es in der Mitteilung weiter. "Potsdam hat einen Lauf. Das gilt für die Investitionen in die wachsende Stadt bis hin zu Fragen der Bürgerbeteiligung sowie des toleranten, weltoffenen Potsdams. Daher kann ich guten Gewissens Ende 2018 das Amt in andere Hände geben."