Nach der äußerst enttäuschenden Leistung der Vorwoche bei Fortuna Neubrandenburg (14:25) und damit der sechsten Niederlage in Folge hörte man nun einen Stein, nein wohl eher schon einen Fels scheppern. Das "Getöse" wurde noch vom grenzenlosen Jubel der Spielerinnen übertönt, die ihre Torsteherin Uta Jähnke umhüllten, die in letzter Sekunde einen Siebenmeter pariert hatte.

Die Partie gegen Hermsdorf-Waidmannslust wurde - das war allen Beteiligten bewusst - nach der Niederlagenserie zum "Alles-oder-Nichts"-Spiel. Eine gute Trainingswoche war absolviert worden. Die Spielerinnen zogen in dieser schwierigen Situation alle Register, um noch mehr Motivation und Siegeswillen aus der Truppe herauszuholen.

In einer ruppigen Anfangsphase kamen die Gastgeber ähnlich gut ins Spiel wie ihre Kontrahenten. Im Angriffsverhalten zeigten sich jedoch bereits deutliche Unterschiede: Während die Gäste zunächst nur über eine Angriffshälfte oder eine Rückraumposition zu guten Torgelegenheiten kamen, agierte der HCA variantenreicher. Ob über den Kreis, den Rückraum oder die Außenpositionen - nach durchdacht ausgespielten Auslösehandlungen kam der Gastgeber zum Abschluss. Der rote Faden der Vorwochen, nämlich die Schwäche auch bei klarsten Chancen, wollte aber auch an diesem Tag nicht abreißen.

In den ausgeglichenen ersten 30 Minuten fielen vor allem auch die Unparteiischen auf: Häufig waren beide Seiten mit deren unklarer Linie nicht einverstanden. Der Spielstand blieb weitgehend ausgeglichen. Letztlich ging es mit einer hauchzarten 9:8-Halbzeitführung für die Angermünderinnen in die Kabine. Dort wurde thematisiert, dass die anfängliche konzentrierte HCA-Leistung mit zunehmender Spieldauer gelitten hatte, vor allem Überzahlsituationen konnten nicht zu Torerfolgen genutzt werden.

Das Heim-Team kam wach aufs Feld zurück. In kurzer Zeit gelang es, ein Drei-Tore-Polster herauszuwerfen (11:8). Eileen Reinicke im Konter und Janine Duckert über außen waren zu diesem Zeitpunkt die Torgaranten. So schnell, wie man diese Führung erspielt hatte, war sie auch wieder dahin. Unnötige technische Fehler, eigenes Unterzahlspiel und wieder mangelnde Konsequenz im Abschluss ermöglichten dem weiter auf Augenhöhe agierenden Berliner Team die erste eigene Führung im Spiel nach dem frühen 0:1.

Es sollte der letzte Vorsprung der Gäste bleiben. Der HCA ging mit einem 20:18 in die turbulente Schlussphase. Gefühlt spielte sich in der letzten Minute mehr ab, als in den 59 zuvor. Die Berlinerinnen, seit der 57. Minute in Unterzahl (zweifache 2-Minuten-Strafe für eine Spielerin) kamen nach einer Auszeit 50 Sekunden vor Schluss zum 20:19-Anschlusstreffer. Der HCA vertändelte im nächsten Angriff den Ball. Der Gast verwarf im Anschluss, der Abpraller landete beim Gastgeber. Der anschließende Pass berührte den Fuß einer Angermünderin. Doch wieder vergaben die Hermsdorferinnen ihre Ausgleichschance. Der HCA in Ballbesitz - Auszeit 16 Sekunden vor Ultimo. Klare Ansage: Ball halten, Uhr runterlaufen lassen. Einfacher gesagt als getan. Ein zu verlockender und in dieser Situation vor allem zu schneller Pass auf die freistehende Maren Kühn am gegnerischen Strafraum kam an, diese wurde jedoch beim Wurf gefoult. Sechs Sekunden vor Ende vergab Duckert den fälligen Strafwurf - absolut strittig - auf Grund eines vermeintlichen technischen Fehlers. Auf der Uhr standen noch zwei Sekunden, die Schiedsrichter entschieden jedoch, noch vier Sekunden spielen zu lassen.

Was dann kam, war schlichtweg unfassbar: Über zwei Stationen spielten die Berlinerinnen ihre Kreisläuferin an, die beim Wurf behindert wurde - Siebenmeterpfiff trotz abgelaufener Uhr. Nervenkitzel pur. Das letzte Duell des Tages hieß: Torsteherin Uta Jähnke gegen Vanessa Herzfeldt. Ein Pfiff, ein Wurf und Jähnke hält. Dann brachen alle Dämme.

Sicher: Die Berlinerinnen hätten am Ende dieser spannenden, hoch unterhaltsamen Partie einen Punkt verdient gehabt. Der HCA hatte seit langem mal wieder das Glück auf seiner Seite und eine überragende Keeperin Uta Jähnke zwischen den Pfosten.