Schulleiter kritisiert Gesamtschulpläne mit deutlichen Worten

Brieselang (MOZ) Der Leiter der Hans-Klakow-Oberschule in Brieselang, Dietmar Bendyk, hält rein gar nichts von einer möglichen Umwandlung der Bildungsstätte in eine Gesamtschule. Er kritisierte sowohl die Kreis- als auch die Gemeindeverwaltung am Montag mit scharfen Worten. Mehr noch: Er sprach den Hauptakteuren die Kompetenz ab, eine solche Vorentscheidung getroffen zu haben, zumal "niemand, wirklich niemand mit uns im Vorfeld gesprochen hat", sagte er.