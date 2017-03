FSV Ã¼berwindet Mini-Krise

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1559052/

So schnell kann es gehen im Fußball. Am vergangenen Montag war FSV-Coach Christian Städing nach der 1:3-Schlappe seines Teams gegen Premnitz der Frust über die unglückliche Darbietung seines Teams noch anzumerken, jetzt hatte er wieder Grund zum Strahlen. "Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen", betont er. "Das war das erwartet schwere Spiel gegen Schwedt, zweikampfbetont und sehr intensiv. Die Mannschaft hat sich aber richtig reingekniet. Das war ein schweres Stück Arbeit."

Zumal die Arbeit des FSV in Schwedt in Hälfte eins nicht von Erfolg gekrönt war. Die Gäste waren zwar spielüberlegen, konnten das aber nicht in Zählbares Umsetzen. Die Schwedter Hintermannschaft hatte die Bernauer Spitzen Georg Machut und Ümit Ejder gut im Griff. Im Gegenzug sorgten Patrick Töpfer und Christian Amuri dafür, dass der immer gefährliche FC-Torjäger Marcin Lapinski nicht zum Zug kam.

Kurz nach Anpfiff zur zweiten Hälfte schlug der FSV dann zu. Ein Eckball segelt in den FSV-Strafraum, wo Verteidiger Christian Amuri goldrichtig steht und per Kopf trifft (47.).

Schwedt legt jetzt einen Zahn zu. Nach einem Foul an Marcin Lapinski, der an diesem Tag so einiges einstecken muss, trifft Philipp Ulrich zum 1:1. Doch der FSV legt gleich wieder nach. Erneut ist es ausgerechnet Verteidiger Amuri, der zum 2:1 trifft. "The Man of the Match", wird ihn Trainer Christian Städing später nennen.

Und dann entwischt Marcin Lapinski doch einmal. Er erwischt eine lang gezogene Flanke und nickt zum 2:2 ein (73).

Doch wieder folgt die Bernauer Antwort auf dem Fuße. Nikolai Heidrich setzt sich im Strafraum durch und schiebt aus Nahdistanz ein zum 3:2 (75.).

Die Schwedter werfen jetzt alles nach vorne. Große Aufregung zwei Minuten vor Schluss, als Nico Hubich zum 3:3 trifft. Der Schiedsrichter entscheidet jedoch auf Torwartbehinderung und versagt der Heimelf den Ausgleich. Eine klare Fehlentscheidung, moniert die Schwedter Bank.

"Dass zwei Abwehrspieler die Tore geschossen haben, ist bezeichnend", findet FSV-Coach Christian Städing, der von den Innenverteidigern immer wieder Einsatz nach vorne fordert. Er blickt nun absolut optimistisch in die Zukunft. "Das war so ein Spiel, in dem man gemerkt hat: Wenn man die Woche über gut trainiert, wenn man sich reinkniet und nicht aufsteckt, dann läuft es auch und das lohnt sich dann. Ich hoffe, dass das jetzt so ein Schlüsselspiel war für die Rückrunde", sagt Städing. "Die Mannschaft hat sich in Schwedt ganz anders präsentiert als in der Woche zuvor. Das wollten die nicht auf sich sitzen lassen. Ich freue mich jetzt total auf die nächsten Wochen."

Bernau: Niendorf, Machut, Pehl (80. Pehl), Canalis Wandel (90. Canalis Wandel), Coric, Töpfer, Amuri, Heidricfh, Ejder, Bemmann, Mahnke