Polizei lernt mit Experten von Gedenkstätten

Oranienburg (OGA) Zwei Tage lang werden Pädagogen der Gedenkstätten Mauthausen, Neuengamme und Sachsenhausen sowie des Geschichtsortes Villa ten Hompel in Münster und des NS-Dokumentationszentrums München mit Experten der Landespolizei in einen bildungspolitischen Erfahrungsaustausch treten.

Ab Donnerstag sind außerdem Polizeibeamte aus Österreich, Bayern, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen in Oranienburg mit dabei, wenn Zusammenarbeit und Erfahrungen besprochen werden sollen.

Wie wichtig ein solches Treffen ist, verdeutlicht Professor Günter Morsch, Leiter der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten: "Da sich die Polizeischüler täglich in den originalen Gebäuden des zum KZ Sachsenhausen gehörenden SS-Truppenlagers bewegen, ist es wichtig, dass sie sich nicht nur mit der Geschichte dieses Ortes auseinandersetzen. Im Rahmen der politischen Bildung liegt es nahe, dass sich die angehenden Polizisten auch mit der Geschichte der Polizei im Nationalsozialismus und ihrer Beteiligung an den Verbrechen beschäftigen. Hierzu gibt es viele Anknüpfungspunkte in der Geschichte des KZ Sachsenhausen." Der Präsident der Oranienburger Fachhochschule der Polizei, Rainer Grieger, sieht das ähnlich. "Wir sehen uns in der besonderen Pflicht, die Geschichte des Ortes in die Ausbildung und das Studium einzubeziehen. Wir wollen, dass junge Menschen lernen, welche verheerenden Folgen es haben kann, wenn Gruppendruck und blinder Gehorsam Menschen dazu bringen, andere Menschen zu erniedrigen oder gar umzubringen."

Bis 1945 befand sich auf dem Gelände, wo heute künftige Polizisten studieren, das SS-Truppenlager. Seit 1936 wurden dort außerdem die Totenkopfverbände der SS ausgebildet. Sie wurden später im Kommandanturstab und in den Wachmannschaften des Konzentrationslagers eingesetzt.

In zahlreichen Vorträgen soll diese Geschichte ergründet werden. Es gibt Filmvorführungen und Besichtigungen. Wie historisch-politische Bildungsarbeit in der Polizeiausbildung zum Tragen kommt, wird diskutiert und beleuchtet.

Morsch sieht Potenziale darin, "die Chancen der historisch-politischen Bildung am authentischen Ort noch stärker zu nutzen als bisher, denn die Bedrohung der Demokratie scheint im Moment eher zuzunehmen. Umso wichtiger sind geschichtsbewusste Polizeibeamte, die der Demokratie und den Menschenrechten verpflichtet sind."