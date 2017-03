Individuelle Fehler kosten den Sieg

artikel-ansicht/dg/0/

Joachimsthal (MOZ) Vor 180 Zuschauern verliert der FSV Schorfheide Joachimsthal im Fichtestadion gegen den Spitzenreiter der Fußball-Landesklasse Nord, dem Angermünder FC, mit 1:2 (0:1). Es war ein Spiel auf Augenhöhe mit einem eigentlich unglücklichen Ausgang für die Gastgeber. Auch Schiedsrichter Kralisch agierte einige Male unglücklich, er übersah in der ersten Halbzeit ein klares Handspiel im Strafraum der Angermünder und verwehrte den Schorfheidern einen Freistoß nach einem Rückpass im Fünfmeterraum.Aber bei aller Kritik am Schiedsrichter, verloren haben die Joachimsthaler das Spiel selbst. Sie haben es versäumt, schon in der ersten Hälfte ein Tor vorzulegen und sind noch durch einen individuellen Fehler kurz vor der Pause in Rückstand geraten.