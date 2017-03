Entlarvte Zeitfallen und Krankheiten

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Ein kleines Jubiläum feierte das Frühstücks-treffen für Frauen in Schwedt. Bundesweit decken seit mehr als 25 Jahren Ortsgruppen Frühstückstafeln, um Frauen zusammenzubringen. In Schwedt hatte das Vorbereitungsteam die fünfte Auflage organisiert. Zum wiederholten Male bot das Parkschlöss-chen Monplaisir den festlichen Rahmen.

120 Frauen aller Altersgruppen waren der Einladung gefolgt. Auf sie warteten, neben frischen Brötchen, Kaffee und Frühstücksei, Impulse zum Thema Zeit haben in einer beschleunigten Zeit. "Rennst du noch oder lebst du schon?" hatte Birgit Sych ihren Beitrag an diesem frühlingshaften Sonnabend überschrieben. So humorvoll wie der Titel, so amüsant und kurzweilig waren auch ihre Ausführungen, denen die Frauen gespannt folgten.

Ein ernstes Thema hatte die erfahrene Referentin und Buchautorin leicht verdaulich und eingängig verpackt. Gefühlte physische und seelische Überforderung durch Aufgabenfülle und Terminhetze ist für viele Frauen Alltag. Und so gab es an den Tischen überraschte Geständnisse "Das ist wie bei mir, das kenn ich auch", wenn Birgit Sych mit ihren Zuhörerinnen dem Geheimnis auf der Spur war, warum sie sich oft als von der Uhr gejagt empfinden und das Gefühl haben, sie werden gelebt, anstatt zu leben.

Birgit Sych ermunterte, alle gängigen Zeitvorstellungen über Bord zu werfen und zu überlegen, wie aus gefüllter Zeit erfüllte Zeit werden kann. Sie entlarvte Zeitfallen und -fresser wie den "Terroristen Telefon" und diagnostizierte Zeitkrankheiten namens Aufschieberitis und Perfektionismus. Doch am Ende des Lebens bereut niemand das ungeputzte Bad, wohl aber, den bedeutungsvollen Werten zu wenig Zeit gewidmet zu haben.

Delegieren und Nein sagen sind nur zwei der leicht gesagten und doch so schwierigen Auswege aus dem Dilemma der Zeitnot. Dabei ist nichts auf der Welt so gerecht verteilt, wie die Zeit, so Birgit Sych. Die Berlinerin weiß wovon sie spricht, ist sie doch neben ihrer Referententätigkeit und Ehrenämtern auch Lehrerin, Ehefrau und siebenfache Mutter.

Musikalisch umrahmt wurde der Vormittag von Esther Semle. Auch die organisierte Kinderbetreuung erleichterte den Müttern das Abschalten. Conny Bottner aus Casekow hatte viel Gefallen am Anspiel von Grit Fetting-Haas und Anke Poerschke. Der Sketch "Stress auf dem Bahnhof" nahm den Alltag einer emanzipierten Frau aufs Korn.