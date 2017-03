Mega-Endspurt der Platzherren

artikel-ansicht/dg/0/

Vierraden (hpi) Trotz der Besetzungsprobleme auf beiden Seiten entwickelte sich zwischen Gastgeber VfL (5.) und Spitzenreiter Germania Lychen ein gutes, bis in die Schlussphase hinein spannendes Ligaspiel. Der Gastgeber dominierte zu Beginn. Schon nach fünf Minuten musste Lychens Torwart Lars Dzierzawa erstmals hinter sich greifen: Tim Grösser verlängerte per Kopf einen Einwurf auf Martin Emeling, der nach starker Ballmitnahme ins lange Eck einschob. Der VfL erspielte sich weitere gute Chancen - die beste besaß Emeling nach Tom Lutzes Zuspiel, aber die scharfe Hereingabe vor das Tor fand keinen Abnehmer.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559065/

Der VfL war hohes Tempo gegangen und musste nun einen Gang runter schalten. Der fast folgerichtige Ausgleichstreffer gelang Patrick Dzierzawa, als sich Innenverteidiger Norman Zechin bei einem langen Ball verschätzte - Torwart Christian Krause war chancenlos. Danach verlor der VfL gänzlich den Faden, die Lychener kamen in dieser Phase des Spiels dem Führungstreffer sehr nahe.

Nach der Halbzeitpause knüpften beide Mannschaften nicht an ihre Leistungen aus der ersten Hälfte an - es wurde ein sehr zerfahrenes und nickliges Spiel. Trotzdem hatte das Schiedsrichtergespann um Jens Röhling die Partie jederzeit souverän im Griff. In den letzten zehn Minuten aber wurde es dann noch dramatisch. Als sich beide Übungsleiter und wohl auch deren Teams schon innerlich mit der Punkteteilung abgefunden hatten, gelang den Platzherren die zweite Führung: Einen Emeling-Eckball köpfte Fritz Kipping unhaltbar in die Maschen.

Dieses 2:1 beflügelte den VfL noch einmal, aber die Gäste aus Lychen gaben sich noch nicht auf und drängten sofort auf den Ausgleich. Dies bot den Vierradenern natürlich Räume zum Kontern, die sie nutzten. Schon eine Minute nach dem Führungstreffer konnte der VfL durch Tom Lutze auf 3:1 erhöhen, als er nach Sprint mit Ball am Fuß dem herauslaufenden Torwart keine Chance ließ und von der Strafraumkante den Ball platziert in die lange Ecke schob.

Nun ergab sich der Tabellenführer aus der Westuckermark doch seinem Schicksal. Kurz vor Schluss setzte Lutze noch einmal zu einem Sololauf an, drang in den Strafraum ein, wollte aber nicht auf das Tor schießen, sondern machte noch einen Haken. Ein Lychener Verteidiger kam in dieser Szene einen Schritt zu spät, sodass der zweifelsfrei berechtigte Elfmeterpfiff ertönte. Den fälligen Strafstoß verwandelte der damit zweifache Torschütze Emeling sicher zum 4:1.

Tore: 1:0 Emeling (5.); 1:1 Patrick Dzierzawa (28.); 2:1 Kipping (85.); 3:1 Lutze (86.); 4:1 Emeling (Strafstoß, 90.) - Zusch.: 70