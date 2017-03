Ortsbeiräte tagen parallel

artikel-ansicht/dg/0/

Reichenwalde (MOZ) Heute Abend ab 19 Uhr tagen gleichzeitig alle drei Ortsbeiräte der Gemeinde Reichenwalde. Treffpunkt ist in Reichenwalde und Kolpin das jeweilige Dorfgemeinschaftshaus, in Dahmsdorf der Landgasthof am Dolgensee. Die Reichenwalder beraten die weitere Vorgehensweise bei der begonnenen Neugestaltung der Dorfaue. Die Kolpiner beschäftigen sich mit der Erneuerung des Zaunes am Dorfgemeinschaftshaus und mit dem Bebauungsplan zur Erweiterung des Geflügelfleischproduzenten Friki. In Dahmsdorf stehen eine Diskussion zur Neugestaltung des Dorfplatzes und eine Beratung zum Haushalt der Gemeinde für dieses und das nächste Jahr auf der Tagesordnung. Eingangs findet in allen Ortsteilen die obligatorische Einwohnerfragestunde statt.