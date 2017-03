Hessen sucht Saisonkräfte im Verkauf

artikel-ansicht/dg/0/

Eingeladen waren vor allem Arbeitslose, die bei Agentur für Arbeit oder Jobcenter Barnim gemeldet sind. Die Voraussetzungen seien überschaubar, beschreibt Marc Wieschollek von Bauer Lipp - einer der größten landwirtschaftlichen Betriebe in Hessen -, der allein noch 45 Arbeitskräfte sucht. "Man muss kein Spargel- oder Erdbeerkenner sein", sagt er. Der dreimonatige Verkauf am Stand werde den Saisonkräften vorher gezeigt, ebenso Umgang mit Kasse und Waage, berichtet Marc Wieschollek. "Man ist für seine eigene Hütte verantwortlich", übernimmt Peter Gheorgean vom hessischen Bauernverband das Werben. Er suche Mitarbeiter für spezielle, sechsmonatige Beschäftigungen wie die Kräutertrocknung oder in der Schweinemast. Die Versorgung und Unterbringung werde durch den jeweiligen Hof sichergestellt.

Warum die hessischen Betriebe Mitarbeiter in Brandenburg suchen? Sylvia Rummler von der Eberswalder Agentur weiß es: "Die Arbeitslosenquote liegt in Hessen gerade mal bei fünf Prozent - dort allein kann der Bedarf nicht gedeckt werden." In Eberswalde liege sie bei 9,9 Prozent. In 2007 seien es noch 19 Prozent gewesen. "Wir haben hier früher vor 100 Leuten gesessen und 80 Verträge geschrieben", sagt Peter Gheorgean. Dementsprechend dünn ist die Ausbeute für die Betriebe in diesem Jahr. Bauer Lipp geht mit drei Bewerbern. Einer davon heißt Tobias Dölling. Der 22-Jährige ist dafür umso motivierter: "Ich möchte unbedingt im Verkauf arbeiten", sagt er.

Es wird weiter gesucht: Anfragen unter Tel. 03334 371175