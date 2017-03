In der Not füreinander da

artikel-ansicht/dg/0/

Wendemark (MOZ) Einen Partymarathon legten vor allem weibliche Bewohner Wendemarks am Sonnabend hin. Am Nachmittag feierten sie Frauentag und am Abend den 15. Gründungstag des Wendemarker Traditionsvereins. Es gab Überraschungen und emotionale Momente.

Eine Kaffeetafel mit Buchlesung der Autorin Karin Mählig aus Schwedt war das Geschenk an die Wendemarker Frauen zu ihrem Ehrentag. Manche blieben gleich da, denn am Abend wurde Jubiläum gefeiert. Seit 15 Jahren besteht der Traditionsverein, in dem 20 Frauen und Männer die Geschichte ihres Ortes lebendig halten und sich um kulturelle Abwechslung kümmern. Vereinsmitglieder und Freunde feierten das Jubiläum im Vereinshaus Uhu-Nest bei Häppchen und Sekt.

Die Vereinsvorsitzende Adelgunde Leider und Ortschronistin Bärbel Würfel erinnerten an die Anfangszeiten. Seinen Ursprung hatte der Verein, als ein Gedenkstein für den in Wendemark geborenen Internisten Otto Rostoski errichtet werden sollte. Der Verein organisiert seitdem Feste für alle Generationen. In einer Gemeinschaftsaktion wurde vor einigen Jahren aus dem ehemaligen Dorfkonsum das Vereinshaus Uhu-Nest geschaffen, in dem regelmäßig Veranstaltungen stattfinden. Eine davon, den Vortrag "Die Vogelwelt im Randowtal", besuchten Anfang dieses Jahres auch Eckhard und Carlo Franke aus Passow. Vater und Sohn, Inhaber der Firma Forstservice Randowtal, meinten: Ins Uhu-Nest gehört eigentlich ein Vogel. Also schnitzen sie mit der Motorsäge einen Uhu und schenkten ihn dem Verein zum Geburtstag.

Doch die Wendemarker wurden nicht nur beschenkt, sondern sorgten auch dafür, dass anderen Menschen geholfen wird. "Als Verein haben wir viel Hilfe empfangen und haben von einem Unglück erfahren, das ehemaligen Einwohnern Wendemarks widerfahren ist", meinte Adelgunde Leider. Anne und Ruben Mollenhauer sind vor einigen Jahren der Arbeit wegen weggezogen. Anfang dieses Jahres ging durch den Kurzschluss eines Elektrogerätes ihr Haus in Malente in Ostholstein in Flammen auf. Der Verein startete einen Spendenaufruf. Ein symbolischer Scheck über 1200 Euro wurde am Sonnabend an Annes Eltern Beate und Joachim Mollenhauer übergeben. Diese informierten sofort per Telefon ihre Tochter, die sich herzlich bedankte.

Anne und Ruben Mollenhauer und ihre acht- und vierjährigen Kinder Robin und Hanna konnten sich vor den Flammen zu Nachbarn retten und leben seitdem spartanisch in einer kleinen Ferienwohnung. Alles Hab und Gut ist weg. Doch auch die Malenter spendeten Sachen und Spielzeug. Ab Mai kann das Haus wieder aufgebaut werden.Die Anteilnahme aus der alten Heimat machte sie sprachlos.