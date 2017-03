Pflegefamilien im Barnim gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau/Eberswalde (MOZ) Mehr als 200 Kinder werden derzeit in rund 160 Pflegefamilien im Landkreis Barnim betreut. Dies reicht jedoch nicht aus, um den Bedarf an Familien zu decken, die bereit sind, ein Kind bei sich aufzunehmen und zu betreuen. Aus diesem Grunde sucht die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal im Auftrag des Jugendamtes nach Pflegeeltern für Barnimer Kinder.

Pflegeeltern müssen einige Voraussetzungen erfüllen und das Jugendamt entscheidet über die Anerkennung als Pflegepersonen. Bewerber werden durch den Beratungs- und Informationsdienst für Pflegeeltern, -kinder und ihre Familien im Barnim (BiBar) der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal auf die Aufgabe vorbereitet und auf ihre Eignung überprüft.

Nähere Informationen gibt es am 4. April um 18 Uhr in Bernau, Brauerstraße 9 und am 6. April um 18 Uhr in Eberswalde, Ludwig-Sandberg-Str. 1a sowie unter Tel. 03338 3603138 und per E-Mail an bibar@lobetal.de