Gedichte und Lieder über die Liebe

Es folgten Texte, in denen der Dichter das uralte, ewig neue Spannungsfeld zwischen den Geschlechtern beleuchtete. Von verschiedenen Seiten schilderte er auf poetische Weise, das Sich-umeinander-Sorgen, das Festhalten und Loslassen, die verzehrende Sehnsucht, den wiederkehrenden Verlustschmerz und Lustgewinn, den Frauen und Männer seit Anbeginn der Menschheit erleben.

Neben romantischen Momenten vermittelten beide Künstler ihrem Publikum eine dynamische Achterbahnfahrt durch die Gefühlswelten von Liebenden. Auf höchst poetische Weise ermöglichten sie dabei ungewohnte Einblicke in Höhen und Tiefen menschlicher Beziehungen. In zahlreichen Metaphern ließen die Künstler zudem den Gedanken, durch Liebe Gutes in der Welt zu befördern, anklingen. Dabei griff Pistiak mit einigen Stücken des Liedermachers Gerhard Gundermann einen philosophisch weiten Liebesbegriff auf. In seinen eigenen Songs überwogen melancholische Töne, auch wenn er sinngemäß sang: "Eher bleib ich auf dem Weg, als dass ich bleib ...".

Dass die beiden Herren keine zwanzig mehr sind, beförderte wohlwollendes Verstehen ihrer ehrlichen Liebes- und Lebenserfahrungen beim ebenfalls älteren Publikum. Etwa, wenn Pistiak sang: "Klebt an den Schuhen Teer der Jahre, die hingegangen sind." Dagegen setzte Klemt liebenswert renitent: "Leben ist wie große Ferien und wir sind für nichts zu jung, für nichts zu alt."

Das stand, wie zahlreiche andere Geständnisse, für ungebrochene Leidenschaft. Diese bewies Maik Pistiak mit seinem rhythmischen Gitarrenspiel und ausdrucksvollen Gesang, Henry Martin Klemt mit seinen Texten. In einer Liebeserklärung fasste der Dichter seine Empfindungen zusammen: "Deine Küsse schmecken wie Mecklenburger Pflaumen."

Aus einem Band Liebesgedichte, den er unter dem Titel "Flatterherz" im Jahr 2016 veröffentlichte, stellte der Dichter Klemt vier Sonette über scheiternde Liebesbeziehungen vor.

Für heitere Momente sorgten schließlich einige skurrile und humorvolle Beiträge, wie eine mit viel Esprit vorgetragene Moritat über Boxenluder.

Zustimmenden Beifall erhielt Klemt zudem für seine ausgesprochen humorvolle Moderation. So erklärte er: "Also, wenn Männer erwachsen werden, was ja noch sehr fraglich ist, werden sie es durch die Weiber. Kluge Frauen wissen das und versuchen das Werk nicht zu beenden."

Klemt und Pistiak im Kunstspeicher bei ihrer musikalisch-literarischen Glückssuche und Beschreibung begleiten zu dürfen, war für die Gäste der Veranstaltung ein geistreiches Vergnügen und anregendes Erlebnis.