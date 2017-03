Bebauungsplan für Neuberesinchen

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Stadtverordnetenversammlung (SVV) will in ihrer Sitzung am Donnerstag den Weg freimachen für eine Neubebauung von Abrissflächen im Stadtteil Süd und in Neuberesinchen. Wie berichtet, will die Stadtverwaltung in diesen Gebieten Bauflächen ausweisen für eine gemischte Bebauung durch private Bauherren, die dort Wohneigentum schaffen möchten. Errichtet werden können sollen dort sowohl Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser als auch Reihenhäuser und eingeschossige Häuser im Bungalowstil.

Die SVV wird am Donnerstag über zwei Beschlussvorlagen entscheiden, laut denen für die Baugebiete "Neue Gartenstadt Süd" in Süd und "Jungclaussen-Viertel" in Neuberesinchen Bebauungspläne im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit frühzeitig durchgeführt wird. Damit soll die zügige Schaffung des Baurechts in den beiden Gebieten gewährleistet werden.

Laut Beschlussvorlage wird im II. Wohnkomplex in Neuberesinchen ein Neubau von Mehrfamilienhäusern im Bereich zwischen dem HEP und dem Clara-Zetkin-Ring, also in der Konrad-Wachsmann-Straße, als wünschenswert angesehen. In Süd soll das Areal Langer Grund/Baumschulenweg/Stakerweg bis zum Siedlerweg bebaut werden.

SVV, 15 Uhr, Kleist Forum