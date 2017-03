Viel mehr als Sound of Silence

artikel-ansicht/dg/0/

Den Anfang machte Theodor Schubert am Klavier. Der Träger des 1. Preises beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" spielte Beethoven und Tschaikowski. Ihm folgten Marietta und Isabelle Fuchs, die einen Walzer von Schostakowitsch für Querflöte und Klavier zu Gehör brachten. Svenja und Lissy Daxenberger lieferten modernere Klänge mit Saxophon und Gitarre. Mit Anna Braun folgte wieder eine Preisträgerin von "Jugend musiziert" am Klavier. Ein sehr schön dargebotenes Blockflötenquartett fügten Juliane Schubert, Lena Pfeiffer, Friedrich Guddat und Tina Kowalzik hinzu. Weitere Interpreten waren Michel Pramor (Klavier) und das Querflötentrio mit Coralie Schneider, Alina Bogatsch und Marie-Luise Riesner. Richtig Stimmung kam mit dem achtköpfigen Vokalensemble auf, das mit sehr schönen und klaren Stimmen unter anderem "Sounds of Silence" und "The Lion sleeps tonight" sang. Nach "Take Five" mit Svenja Daxenberger am Saxophon präsentierte Henriette Scherfling mit Liedern von Mozart und Strauss einen gelungenen Ausflug in Richtung Oper. Ebenfalls sehr gekonnt spielten Luise Raum (Oboe) und Nele Schnell (Querflöte) ihre klassischen Stücke. Zum Ende wandte sich das Programm moderneren Klängen zu, die mit Sontje Heeg und Felix Wache am Schlagzeug starteten. Beide haben bei "Jugend musiziert" einen 1. Preis gewonnen. Wie ebenfalls die Band "The Showberries", die aus Zoé Bode (Keyboard), Willy Fröhlich (Gitarre), Oskar Kubatsch (Bassgitarre), Toni Schwebskirchl (Schlagzeug) und Lina Westermann (Gitarre und Gesang) besteht. Zum Schluss brachte das Jazztrio mit Eric Tille, Julian Weimann und Leon Alexander Schmidt das Publikum noch einmal richtig in Stimmung. Rhythmisch klatschend endete das überaus gelungene Programm. Da ist man schon richtig neugierig auf das nächste Konzert.

Infos unter www.musikschule-hugo-distler.de