Studie über altersbedingte Stürze

Für eine wissenschaftliche Studie suchen die Forscher deshalb Seniorinnen und Senioren zwischen 65 und 80 Jahren, die an einem Trainingsprogramm teilnehmen möchten. Ziel ist es, vorbeugende Maßnahmen zu entwickeln, mit denen sich das Sturzrisiko verringern lässt.

Das sechswöchige Denk- und Gleichgewichtstraining wird an drei Terminen pro Woche auf dem Campus am Neuen Palais in Potsdam stattfinden. Unter anderem wird mittels Elektroenzephalografie (EEG) die Hirnaktivität erfasst.

Der Aufwand wird mit 120 Euro entschädigt. Wer teilnehmen möchte, darf keine psychiatrischen und keine schwerwiegenden neurologischen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Ausgeschlossen sind zudem Menschen mit Einschränkungen des Bewegungsapparates und Metall im Körper, wie zum Beispiel Platten, Schrauben, Herzschrittmacher oder künstlichen Gelenke, die nicht MRT-tauglich sind.

Interessenten melden sich bitte unter Telefon 0331 977 1612.