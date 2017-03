Deutsch-polnische Projekte ausgezeichnet

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt(Oder) (MOZ) An besonders gelungene deutsch-polnische Projekte, die mit Hilfe des EU-Programms "Interreg" zustande kamen, ist am Montagabend in Frankfurt erstmals ein Preis vergeben worden. Zu den Ausgezeichneten gehört das Vorhaben "Oder für Touristen", in dessen Rahmen zwei Schiffe gebaut wurden, mit denen regelmäßige Touren auf dem Grenzfluss möglich wurden.