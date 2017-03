Rolf Stagneth neuer Wehrführer

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Rolf Stagneth ist seit Sonnabend neuer Stadtwehrführer in Erkner. Bürgermeister Jochen Kirsch (SPD) ernannte den 42-jährigen Familienvater bei der Jahreshauptversammlung der freiwilligen Feuerwehr der Stadt einen Tag zuvor zum Nachfolger von Frank May. Den Stellvertreter-Posten übernahm Carsten Rileit von Heinz Scholz.

Frank May und Heinz Scholz wurden von Lothar Eysser, Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung, Jochen Kirsch und der stellvertretenden Bürgermeisterin und Ordnungsamtsleiterin Kristina Althaus nach 27 Jahren aus ihren Ämtern verabschiedet. Kirsch würdigte in seiner Rede die engagierten ehrenamtlichen Leistungen der beiden Männer für die Sicherheit der Bürger und das Feuerwehrwesen der Stadt. Im Namen des Präsidenten des Landesfeuerwehrverbandes Brandenburg ehrte der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Oder-Spree, Detlef Korn, ihre Leistungen mit der Verleihung des Brandenburger Feuerwehr-Ehrenkreuzes in Gold. Das ist die höchste Feuerwehrauszeichnung des Landesfeuerwehrverbandes Brandenburg.