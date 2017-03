artikel-ansicht/dg/0/

Spurensuche an der Wiege der Stadt

Angermünde (MOZ) Mit Pinseln, Schippen und Fotoapparat ausgerüstete Leute waren in den vergangenen Tagen auf dem Burggelände in Angermünde unterwegs. Neben den Resten der Stadtmauer sowie auf Überbleibseln aus vergangenen Jahrhunderten entsteht ein Parkplatz für das Wohn- und Geschäftshaus, in das Investorinnen aus Angermünde die denkmalgeschützte Alte Brennerei verwandelt haben.

Am Mittelalter gekratzt: Mitarbeiter der Firma Archaeros aus Panketal haben in den vergangenen Tagen Bauarbeiten an der Alten Mälzerei archäologisch begleitet.



