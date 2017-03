Kunstwerke auf zerbrechlicher Schale

artikel-ansicht/dg/0/

Neuzelle (MOZ) Wohl kaum eine Ausstellung lockt vor Osten so viele Besucher ins Strohhaus Neuzelle wie die der Ostereier, zusammengetragen von Edwin und Ingrid Keller. Mittlerweile können sie in ihrer Sammlung auf etwa 3000 Exemplare aus 32 Ländern verweisen, von denen ein Teil im Strohhaus immer mittwochs bis sonntags zwischen 11 und 17 Uhr zu sehen ist.

Auch am Sonnabend waren zahlreiche Neugierige gekommen, um Edwin Keller bei der Arbeit zuzuschauen. Während er selbst die Wachstechnik bevorzugt, hat sich seine Frau auf die Serviettentechnik spezialisiert. Was am Ende herauskommt, sind filigrane Kunstwerke auf und aus zerbrechlichen Eierschalen. Die Kellers sagen selbst über sich: "Wir bleiben in unserer eigenen Arbeit den traditionellen Techniken des Spreewaldes treu, der Wachs- und Dossiertechnik sowie der Kratz- und Ätztechnik. Wir gehen aber auch viele neue Wege, die durch andere Materialien und einen veränderten Zeitgeist geprägt sind."

Beeindruckend sind auch die Eier, welche die Familie Keller zusammengetragen hat. Goethes Osterspaziergang auf einem Hühnerei ist eine besondere Kostbarkeit und passend in die jetzige Zeit. Die Ostereierausstellung im Strohhaus ist die eine Sache, Vorführungen, wie die am nächsten Sonnabend zwischen 14 und 17 Uhr eine andere. Am Palmsonntag, dem 9. April, findet übrigens zwischen 11 und 17 Uhr der große Frühlingsmarkt statt - ein Termin, den man sich im Kalender anstreichen sollte.