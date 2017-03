Eine gefühlte Niederlage

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Der Müllroser SV hat in der Fußball-Landesklasse Ost seine Niederlagenserie von fünf Spielen gestoppt. Er trennte sich zu Hause vom SV Woltersdorf nach einem Gegentreffer in der Nachspielzeit 3:3 (2:1). Dabei hatte der Gastgeber zehn Minuten mit zwei Spielern mehr auf dem Feld gestanden.

Bringt Müllrose zweimal in Führung: Tobias Karge (links/im früheren Spiel gegen Bestensees Michael Rubenbauer) verwandelte für die Gastgeber zwei Foulelfmeter. Ein weiterer Strafstoß brachte Woltersdorf in der Nachspielzeit den Ausgleich. © Bernd Pflughöft

Die Gastgeber mit ihrem Torjäger Paul Herrmann erstmalig nach einigen Monaten Verletzungspause begannen stürmisch. Doch der große Aufwand blieb unbelohnt. Stattdessen große Ernüchterung, denn die Gäste gingen in Führung. Bastian Mähl verwandelte nach einem langen Einwurf und Unstimmigkeiten im Müllroser-Strafraum zum 1:0 der Gäste. Müllrose geriet wieder einmal in Zugzwang. Der Gastgeber kämpfte sich mit viel Kraft wieder zurück in die Partie. Ein abgefälschter Schuss von Dustin Berger landete dann nach 38 Spielminuten im Kasten von Gäste-Torwart Benjamin Siewert. Neuer Spielstand 1:1.

Die Schlaubetaler merkten, dass hier noch mehr möglich ist und drängten auf weitere Treffer. Ecke für Ecke gab es für die Gastgeber. Nach einem gescheiterten Klärungsversuch der Gäste wurde Lukas Gräber grob an der Strafraumgrenze zu Fall gebracht. Schiedsrichter Maximilian Bauer entschied sofort auf Elfmeter. Tobias Karge verwandelte den Foulelfmeter fast mit dem Pausenpfiff.

Die zweite Spiel-Hälfte begann wie die erste endete. Müllrose machte weiterhin Druck. Aber immer wieder liefen die Gastgeber ins offene Messer und verstrickten sich in gefährliche Kontersituationen. In der 68. Minute war es dann auch geschehen. Nico Töpfer glich zum 2:2 aus. In der 70. Minute zückte Bauer die Gelb-Rote-Karte gegen Florian Post wegen einer Unsportlichkeit. Nur acht Minuten später stellte er auch noch Nico Töpfer wegen einer groben Unsportlichkeit vom Feld.

Das war die große Chance der Gastgeber, in Überzahl alles klar zu machen. Eine Minute später ging der MSV erneut in Führung. Tobias Karge verwandelte seinen zweiten Elfer in diesem Spiel. Zehn Minuten vor Schluss führten die Hausherren mit 3:2 gegen noch acht verbleibende Woltersdorfer Feldspieler.

Die Schlaubetaler boten weiterhin Offensivfußball. Doch wieder liefen sie ins offene Messer. In der letzten Aktion des Spiels tändelte der Ball durch den Müllroser-Strafraum. Nach gescheitertem Klärungsversuch und einem strittigen Zweikampf zeigte Bauer das dritte Mal auf den Punkt. Den Elfmeter verwandelte Thomas Doering in der 93. Minute.

MSV-Trainer Ronny Schulze: "Wir haben einen Punkt geholt, das ist besser als verloren. Es ist traurig, dass sich die Mannschaft durch diesen unglücklichen Ausgleich für ihren Auftritt nicht mit einem Sieg belohnt hat. Dennoch sollte diese Leistung Selbstvertrauen für die nächsten Spiele geben."

Müllroser SV: Kampioni - Gräber (86. Sagert), Till Berger, Ponta - Max Herrmann, Karge - Björn Koch, Dustin Berger (79. Dahlmann), Schreier (64. Sellin) - Paul Herrmann, Heinze

Tore: 0:1 Bastian Mähl (24.), 1:1 Dustin Berger (38.), 2:1 Tobias Karge (45./Foultrafstoß), 2:2 Nico Töpfer (68.), 3:2 Tobias Karge (79./Foulstrafstoß), 3:3 Thomas Doering (90.+3/Foulstrafstoß) - Schiedsrichter: Maximilian Bauer (Eichwalde) - Rote Karte: Florian Post (70.) - Gelb-Rote Karte: Nico Töpfer (78./beide SV Woltersdorf) - Zuschauer: 87