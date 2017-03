Aufregung vor dem Ausflug ins Blaue

artikel-ansicht/dg/0/

Als geordnetes Chaos könnte man das Gewusel im Treppenhaus des Bühnenaufgangs am Montagvormittag beschreiben. Dutzende junge Tänzerinnen eilen die Treppe herunter, sie stehen in wenigen Augenblicken auf der Bühne. Ihnen entgegen kommt eine andere Nachwuchs-Tanzgruppe, die ihren Auftritt bereits hinter sich hat und daher aufgeregt durcheinander redet. Doch nach einem "Pscht!" der Betreuerinnen kehrt schnell wieder Ruhe ein im Backstage-Bereich des Friedrich-Wolf-Theaters.

Insgesamt stehen bei dem Kinderprogramm "Tanz durch den Märchenwald" etwa 200 junge Tänzer zwischen fünf und elf Jahren auf der Bühne. Eine von ihnen ist Vroni Witt. Die Elfjährige gehört der Gruppe "Maxis I" des Tanzensembles kuz an, die wenig später beim "Ausflug ins Blaue" ihr Können zeigt. Angefangen hat Vroni bereits als Zweijährige, hatte daher schon mehrere Auftritte im Friwo. "So richtig aufgeregt werde ich immer erst, wenn wir direkt neben der Bühne stehen und wissen, dass es gleich losgeht", berichtet die Fünfeichenerin.

Am meisten gefalle ihr am Tanzen die Bewegung und die Gemeinschaft mit ihren gleichaltrigen Freundinnen. "Aber das schönste ist wenn man merkt, dass die Zuschauer Spaß haben." Allerdings schaut sie während des Tanzens nicht ins Publikum, sondern stets geradeaus. "Sonst würde es so aussehen, als wenn wir nach unten gucken. Erst bei der Endposition kann man auch mal kurz zu den Zuschauern blicken", erzählt Vroni Witt aus ihrer Perspektive.

Insgesamt 27 Programmpunkte haben die jungen Protagonisten der Eisenhüttenstädter Vereine Tanzensemble Fire & Flame, Tanzlust Jung und Alt, Tanzensemble kuz sowie vom Haus Sonnenhügel bei den beiden Veranstaltungen am Sonntag und Montag auf die Bühne gebracht. "Durch die traditionellen Auftritte der jungen Tänzer wird die Nachwuchsarbeit gefördert und die kontinuierliche Arbeit der zahlreichen Trainer und Helfer in den Vereinen gewürdigt", sagt Regina Richter-Piehl, die als Theaterleiterin für die Tanzwoche verantwortlich ist.

Große Freude hatte sie auch an den Auftritten der internationalen Ensembles bei der "Nacht der kurzen Stücke" am Sonnabend. "Ich denke, es war wieder ein hochklassiges Programm, bei die ganz unterschiedliche Tanzstile und Genres gezeigt wurden."

Dabei musste kurzfristig umorganisiert werden, da eine Schauspielerin erkrankt ausgefallen war. So bewegten sich die Tänzer zum Rhythmus eines Schlagzeugers, der kurzerhand auf der Bühne Platz genommen hatte - den leider nur wenigen Zuschauern gefiel es. Auch bei dem Stück "Coexistence" zeigten die jungen Italienerinnen Giovanna Cento und Luana Rossetti einen leidenschaftlichen Auftritt. Hingegen in völliger Dunkelheit war die Bühne beim Stepptanz von Julia Liro - nur das typische Klackern und ihre leuchtenden Schuhe waren zu vernehmen.

Wie schon am Eröffnungsabend wurde noch einmal das diesjährige Gemeinschaftsprojekt der vier Eisenhüttenstädter Tanzvereine aufgeführt. Die 16 Teilnehmer zeigten unter dem Titel "Urboun(ce)", dass "Hip Hop und Break Dance mehr ist, als sich auf dem Boden zu wälzen", wie Choreograph Axel "Micky" Schiffler es ausdrückt. "Ich wollte den Tänzern nicht eine Schablone überstülpen, sondern ihre Persönlichkeiten herauskitzeln. Daher haben wir die Nummer zusammen erarbeitet. Es sind auch viele freie Parts dabei, so dass jeder Tänzer die persönliche Freiheit hat, die Musik so zu repräsentieren, wie er sie fühlt", erklärt der Berliner. Beim Abschlussabend am 26. März wird das Projekt noch einmal zu sehen sein.