Frankfurter Musiker kooperieren

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt und das Deutsch-Polnische Jugendorchester der Musikschulen Frankfurt und Zielona Góra werden ab sofort enger zusammenarbeiten. Das sieht eine Kooperationsvereinbarung vor, die am Sonnabend vor dem Konzert des Deutsch-Polnischen Jugendorchesters in der Konzerthalle geschlossen worden ist. Diese Vereinbarung sieht unter anderem vor, dass Musiker des Staatsorchesters einzelne Registerproben des Jugendorchesters betreuen und dass das Staatsorchester Musikinstrumente und Noten an den Partner verleiht. Weiterhin wollen beide Klangkörper künftig mehr gemeinsame Projekte durchführen. Und schließlich wurde vereinbart, dass Profimusiker des Staatsorchesters als Mentoren im Jugendorchester tätig werden.