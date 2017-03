Tiefe Zerrissenheit meisterhaft gespielt

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Mit der Premiere am Sonnabend in der Petruskirche Petershagen können die Akteure zufrieden sein: Um die 40 Interessenten hatten sich eingefunden, um die Erstaufführung des Stückes "Mea culpa?" vom Theaterkreis Traumland zu erleben. Die einstündige Inszenierung in der Regie von Susanne Ebert, von der auch der Text stammt, berührt tief.

Das Publikum trifft mit der Hauptperson Eva, in ihrer Seelenqual und inneren Zerrissenheit meisterhaft gespielt von Dorothea Stöcklein, auf eine Frau, die ihrer Gerichtsverhandlung entgegensieht. Sie hat ihren Mann (in einer Szene als Geist in Erscheinung tretend/Hardy Gudzinski) vergiftet, sah keinen anderen Ausweg, nachdem dieser die 16-jährige Tochter Charlotte missbraucht, diese und Eva selbst gedemütigt hat.

Was ist Schuld, was das Überschreiten von menschlichen Grenzen in einem Punkt, um den Vorgaben in einem anderen - unbedingter Schutz einer Tochter durch ihre Mutter - zu genügen? Wie lebt es sich mit der Pein, um ein begangenes immenses Unrecht zu wissen und doch der Überzeugung zu sein, dass es keine Alternative gab? Die beiden Frauenpaare in Weiß und Schwarz zu ihren Seiten, ihre innere Spaltung verkörpernd, greifen immer wieder diese Grundsatzfragen auf. Und das ganze Drama der Ereignisse, die im Vorfeld liegen, offenbart sich in Evas Gesprächen. Erst sucht sie Dr. Gustav Herz, ihr Pflichtverteidiger (Michael Lenuweit), auf, dann die Gefängnisseelsorgerin (Veronika Lenuweit). Am Ende taucht sogar die Familie auf. Der gestrenge Vater (Martin Chadde), der ihr ebenso wie die Mutter (Helgard Kamin) schwere Vorwürfe macht. Verständnisvoller zeigen sich Bruder Gottlieb (Markus Chadde), der Apotheker ist und dem sie per List den Schlüssel für seinen Giftschrank entlockte, und ihre beste Freundin Maria (Beate Petzka). Musikalisch begleitet wird die Darbietung von Sängern des Kirchenchors.

Weitere Termine: am 25. März, 19 Uhr, Kirche Neuenhagen-Bollensdorf; am 11. November, 19 Uhr, Kirche Fredersdorf; und am 22. November, 17 Uhr, Bonhoeffer-Kapelle Strausberg